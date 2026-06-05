20 yıl sonra aydınlatıldı: Gülcan Yazıcı cinayetinde 3 şüpheli adliyede

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 yıldır karanlıkta kalan dosyanın aydınlatıldığını ve devletin hiçbir faili meçhul dosyayı karanlıkta bırakmayacağını açıkladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında Ozan Çayı'nda bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin DNA incelemesi sonucu 2004'ten beri kayıp Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu tespit edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında Ozan Çayı'nda bulunan ve kimliği belirlenemediği için İstanbul'daki kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya geçildi. Daha önce yapılan DNA incelemeleri sonucunda cesedin, 4 Ağustos 2004'ten bu yana kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu belirlenmişti. Yeniden açılan dosya kapsamında cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 20 yıl önceki kadın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyede. (Fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

FAİLİ MEÇHUL DOSYA 20 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 14 Mart 2006 tarihinde Ozan Mahallesi mevkiindeki Ozan Çayı'nda bulunan kadın cesedinin dosyası yeniden incelendi. İlk incelemelerde cesedin baş bölgesinde 7,65 milimetre çapında ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası bulunduğu tespit edilmiş, ancak kimliği belirlenemediği için cenaze İstanbul Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilmişti.

Soruşturma dosyası hakkında 2008 yılında daimi arama kararı verilmişti.