Aksaray'da bozkırı yeşerten imam: Hasan Hüseyin Altan 3 yılda 2 bin fidan dikti
İmam Hasan Hüseyin Altan, Aksaray'ın Yeşiltömek Köyü'ne atandı. 3 yılda 3 farklı alanda 2 bin fidanı toprakla buluşturmayı başardı. "Gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak istiyorum" dedi...
Aksaray'ın Sultanhanı İlçesi'ne bağlı Yeşiltömek Köyü, yürekleri ısıtan bir dönüşüme ev sahipliği yaptı. İmam Hasan Hüseyin Altan (28), Türkiye'nin en kurak yerlerinden biri olan bölgede ağaçlandırma seferberliği başlattı. Cemaat ve özellikle çocuklarla birlikte kolları sıvayan Altan, 3 yıl gibi bir sürede 3 farklı alanda 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.
BOZKIRI YEŞİLE DÖNÜŞTÜRDÜ
Traktör kullanan, kazma kürekle toprağı kazan, fidanları sulayan Altan, bozkırı yeşertti. Altan'ın projeleri fidan dikimiyle sınırlı almadı. Fidan dikiminin yanı sıra ata tohumu projesi başlattı. İmam Altan, camilerin bakım ve tadilatından dini ve geleneksel oyunlar projesine kadar çok sayıda projeye imza attı.
Daha birçok projeyi hayata geçireceğini belirten Altan, şunları söyledi: "Türkiye'nin en kurak bölgesinde yaşıyoruz. Bozkıra nefes olalım istedik. Peygamber Efendimiz 'Elinizde br fidan varsa kıyametin kopacağını bilseniz dahi bunu dikiniz' diyor. Bu hadisi yaşayarak çocuklara öğretmek istedim. Biz sadece şuan için değil, gelecek nesiller için de sorumluyuz. Onlara güzel bir miras bırakmak istiyorum."