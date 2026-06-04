Aksaray'da bozkırı yeşerten imam: Hasan Hüseyin Altan 3 yılda 2 bin fidan dikti

Aksaray'ın Sultanhanı İlçesi'ne bağlı Yeşiltömek Köyü, yürekleri ısıtan bir dönüşüme ev sahipliği yaptı. İmam Hasan Hüseyin Altan (28), Türkiye'nin en kurak yerlerinden biri olan bölgede ağaçlandırma seferberliği başlattı. Cemaat ve özellikle çocuklarla birlikte kolları sıvayan Altan, 3 yıl gibi bir sürede 3 farklı alanda 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Altan, çocuklar için de sayısız projeye imza attı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)



BOZKIRI YEŞİLE DÖNÜŞTÜRDÜ



Traktör kullanan, kazma kürekle toprağı kazan, fidanları sulayan Altan, bozkırı yeşertti. Altan'ın projeleri fidan dikimiyle sınırlı almadı. Fidan dikiminin yanı sıra ata tohumu projesi başlattı. İmam Altan, camilerin bakım ve tadilatından dini ve geleneksel oyunlar projesine kadar çok sayıda projeye imza attı.