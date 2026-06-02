Ay-yıldızlılar için tek yürek! ASELSAN, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru oldu
Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru oldu. ASELSAN, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip için yayımladığı mesajda milli takımın başarısını kutladı. Şirketin sosyal medya paylaşımında "Bizim Çocuklar"a destek vurgusu yapılırken, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Dünya Kupası yolunda milli takıma başarı dileklerini iletti. A Milli Takım, 24 yıl sonra katılacağı Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.
ASELSAN, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Dünya Kupası yolunda ASELSAN A Millî takımımızın yanında
A MİLLİ TAKIMI DÜNYA SAHNESİNDE
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda milli takımın başarısına vurgu yapılırken, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Dünya Kupası yolunda "Bizim Çocuklar"a başarı dileklerini iletti.
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi alan A Milli Takım, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.
"AY-YILDIZ SAHADAYSA MÜCADELE VARDIR"
ASELSAN'ın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Ay-yıldız sahadaysa umut vardır, mücadele vardır, gurur vardır. Ana sponsoru olmaktan onur duyduğumuz A Milli Takımı'mızı kutluyoruz. Tebrikler Bizim Çocuklar." ifadeleri kullanıldı.
DÜNYA KUPASI YOLUNDA TAM DESTEK
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından, "Dünya Kupası yolunda 'Bizim Çocuklar'la omuz omuza. Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıracak Milli Takımı'mıza başarılar diliyorum." paylaşımını yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-offlarında başarılı bir performans gösteren A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile mücadele edecek.