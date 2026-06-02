ASELSAN, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-offlarında başarılı bir performans gösteren A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile mücadele edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel