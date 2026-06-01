Sosyal medyada "Antalya'da 12'den sonra devlet biziz" diye efelenmişti! O provokatör kıskıvrak yakalandı

Antalya'da sosyal medyada '12'den sonra Antalya'da devlet biziz' diyen 2009 doğumlu E.K., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı.

X platformunda yayılan ve büyük tepki çeken "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" sözlerinin arkasındaki isim, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyon neticesinde Çocuk Şube ekiplerince saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. GECE YARISI DEVLETE MEYDAN OKUMUŞTU Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan provokatif bir video emniyet güçlerini hemen harekete geçirdi. "inanılmaz_gerçekler" kullanıcı adlı hesaptan paylaşılan kesitte, "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" denilerek açıkça devlete ve kamu düzenine meydan okundu. Siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerinin başlattığı anlık takip neticesinde, videoyu paylaşan ve bu sözleri sarf eden şahsın kimliği jet hızıyla deşifre edildi. Antalya'da "12'den sonra devlet biziz" demişti: Sosyal medyadaki o maganda yakalandı

SABIKASI KABARIK ÇIKTI: KISKIVRAK YAKALANDI Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, provokatif videonun arkasındaki ismin 2009 doğumlu E.K. olduğu belirlendi. Diyarbakır Bağlar nüfusuna kayıtlı olan ve geçmiş dönemde "terör örgütü propagandası yapmak" ile "kasten yaralama" suçlarından kabarık bir sicili bulunan çocuk yaştaki şüphelinin peşine düşen Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, MERNİS üzerindeki resmi adresinin kentsel dönüşüm projesi sebebiyle boşaltıldığını tespit etti. İz sürmeye devam eden ekipler, saklandığı yeri bularak şahsı kıskıvrak yakaladı ve gözaltına aldı.