Meclis’te yeni torba kanun mesaisi: Alkol düzenlemesi vitrine çıkıyor | Kaçak yapıya ağır ceza | HES’lere sıkı denetim

KAÇAK YAPIYA ABONELİK BAĞLAYAN KURUMLARA AĞIR CEZA İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Yeni teklifle alkollü içki markalarının etkinliklere sponsor olması ve logolarının vitrinlerde sergilenmesi engelleniyor.

UYGUNSUZ HES'LERE 5 MİLYONA KADAR CEZA YOLDA Su yapılarından kaynaklanabilecek kazaların önlenmesi amacıyla yerel yönetimler ve kamu kurumları koruyucu güvenlik tedbirlerini alarak Devlet Su İşlerini bilgilendirecek. Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin belirlenen işletme talimatlarına uymaması halinde şirketlere 250 bin liradan az, 5 milyon liradan çok olmamak üzere idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Lisans almaksızın yürütülen ikili işbirliği projeleri için belirlenen süre 31 Aralık 2025 tarihinden 31 Aralık 2040 tarihine uzatılacak. Teklifte, kurallara uymayan hidroelektrik santrallerine 5 milyon liraya kadar ceza kesilmesi öngörülüyor. (Fotoğraf: AA)