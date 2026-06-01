Meclis’te yeni torba kanun mesaisi: Alkol düzenlemesi vitrine çıkıyor | Kaçak yapıya ağır ceza | HES’lere sıkı denetim
TBMM Genel Kurulu bu hafta alkol düzenlemesi odaklı yeni torba kanun teklifini görüşmek üzere toplanıyor. Düzenleme kapsamında alkollü içki markalarının logoları iş yerlerinin içinde veya dışında bulundurulamayacak. Gece saatlerindeki satış kısıtlaması mülki idare amirlerince denetlenecek. Torba kanun teklifinde ayrıca kaçak yapılara elektrik ve su bağlayan kurumlara ağır para cezaları, hidroelektrik santrallerine yönelik sıkı denetimler ve tarım arazilerinin korunmasına dair adımlar yer alıyor. İzin alınmadan inşa edilen kaçak yapılara abonelik tesis eden kurumlara abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Tarım ve orman alanlarına yönelik maddeler içeren teklifte, kurallara uymayan hidroelektrik santrallerine 5 milyon liraya kadar ceza kesilmesi öngörülüyor. Şeker pancarı fiyatları üretici ve fabrika işletmecileri arasındaki mutabakatla belirlenecek. Orman Genel Müdürlüğü iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon yutak ormanları kuracak. Komisyonlarda Emniyet Teşkilatı ve Türk Kızılayı ile ilgili kanun teklifleri ele alınacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı ve işletmeyi yakından ilgilendiren torba kanun teklifi için mesaiye başlıyor.
GİZLİ REKLAMA TEDBİR
Meclis gündeminin en üst sırasında alkol düzenlemesi yer alıyor.
Yeni kanun teklifine göre alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalar, hiçbir etkinliğe ticaret unvanları, marka, amblem veya logolarıyla destek olamayacak.
Böylelikle içki firmalarının özellikle festivallerde sponsorluk adı altında reklamını yayınlamasının önüne geçilecek.
AKŞAMDAN SABAHA SATIŞ YASAĞINDA YETKİ MÜLKİ İDAREDE
Fermente alkollü içki markası distile alkollü içki markası olarak kullanılamayacak.
Yurt genelinde 22.00 ile 06.00 saatleri arasındaki satış kısıtlamasına yönelik yaptırımlarda mülki idare amirleri yetkilendirilecek.
KAÇAK YAPIYA ABONELİK BAĞLAYAN KURUMLARA AĞIR CEZA
İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı tesis edilmeyecek.
Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek.
UYGUNSUZ HES'LERE 5 MİLYONA KADAR CEZA YOLDA
Su yapılarından kaynaklanabilecek kazaların önlenmesi amacıyla yerel yönetimler ve kamu kurumları koruyucu güvenlik tedbirlerini alarak Devlet Su İşlerini bilgilendirecek.
Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin belirlenen işletme talimatlarına uymaması halinde şirketlere 250 bin liradan az, 5 milyon liradan çok olmamak üzere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
Lisans almaksızın yürütülen ikili işbirliği projeleri için belirlenen süre 31 Aralık 2025 tarihinden 31 Aralık 2040 tarihine uzatılacak.
ŞEKER PANCARI FİYATLARINA KISTAS
Küresel iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce karbon yutak ormanları kurulacağı paylaşıldı.
Orman Kanunu kapsamındaki 2/B uygulamalarına yönelik yeni sınırlar çizilirken, şeker pancarı fiyatlarının fabrika işletmecileri ile üreticiler arasındaki mutabakata göre belirleneceği duyuruldu.
Canlı hayvan sevklerinde gerekli belgeleri bulundurmayanlara sığır cinsi için hayvan başına 7 bin 863 lira, koyun ve keçi türleri için 1204 lira ceza kesileceği öğrenildi.
MECLİS KOMİSYONLARI YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANIYOR
Haftalık çalışmalarına 2 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul dışında komisyonlar mesai yapacak.
Plan ve Bütçe Komisyonu Emniyet Teşkilatına yönelik düzenlemeleri, İçişleri Komisyonu Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni ele alacak.
Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu toplanacak.
Siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.