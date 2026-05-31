Denizli’deki feci kaza sonrası Özbekistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev alması sonucu meydana gelen ve 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Mirziyoyev, derin üzüntü duyduğunu belirterek yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, 33 yaralıya ise acil şifalar diledi.

  • Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
  • Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, kaza nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
  • Mirziyoyev mesajında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini ve yaralıların en kısa sürede iyileşmesini temenni ettiğini açıkladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, yolcu otobüsünün karıştığı kazadaki can kayıpları ve yaralanmalardan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Mirziyoyev, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

NE OLMUŞTU?

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından çıkan yangında 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

