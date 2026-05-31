Denizli’deki feci kaza sonrası Özbekistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev alması sonucu meydana gelen ve 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Mirziyoyev, derin üzüntü duyduğunu belirterek yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, 33 yaralıya ise acil şifalar diledi.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, yolcu otobüsünün karıştığı kazadaki can kayıpları ve yaralanmalardan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Mirziyoyev, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.
NE OLMUŞTU?
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından çıkan yangında 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.