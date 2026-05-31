İHA’larda yeni dönem: İzinsiz uçuşlara karşı anlık takip sistemi kuruluyor

Yabancı İHA'ların Türkiye'de operasyon yapabilmesi için en az 20 gün önceden izin alınması gerekecek.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'na aykırı hareket edenler için idari para cezaları ve yetkilendirme iptalleri gibi yaptırımlar uygulanacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek insansız hava araçlarının anlık izlenmesini ve dijital uçuş izin yönetimini sağlayacak.

Taslakla birlikte İHA'ların tasarımından üretimine, kayıt süreçlerinden hava sahasındaki operasyonlarına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler getiriliyor.

Türkiye'de insansız hava araçlarının daha güvenli ve kontrollü şekilde kullanılabilmesi için yeni bir sistem hayata geçiriliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS), kayıtlı hava araçlarını anlık olarak izleyebilecek, uçuş izinlerini dijital ortamda yönetecek ve olası hava sahası ihlallerini tespit edecek.

Yeni sistemle kayıtlı İHA'ların uçuşları anlık olarak takip edilebilecek.

İHA OPERASYONLARI ÜÇ KATEGORİYE AYRILACAK

Yeni düzenlemeye göre İHA operasyonları risk seviyelerine göre "açık", "özel" ve "sertifikalı" olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirilecek.

Sertifikalı kategoride yer alan İHA'lar, kalabalık insan toplulukları üzerinde uçuş gerçekleştirebilecek. Ayrıca insan taşımacılığı ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi daha yüksek riskli görevlerde kullanılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tarımsal İHA sistemleri ise belirli şartlar altında tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek.