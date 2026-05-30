Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 12 kurşunla öldürülmüştü: 6 şüpheli tutuklandı
Şişli’de bir iş yerinde “kız meselesi” nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 29 yaşındaki Doğuş Cebeci, vücuduna isabet eden 12 kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
- Şişli Gülbahar Mahallesi'nde 26 Mayıs Salı günü saat 01.00 sıralarında bir iş yerinde kız meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Doğuş Cebeci (29) hayatını kaybetti, Emre Ş. bacağından yaralandı.
- Doğuş Cebeci başına 2, vücuduna 10 kurşun isabet etmesi sonucu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olay yerinde yapılan incelemede 2 ruhsatsiz tabanca ele geçirildi.
- Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalca Devlet Hastanesi'nde düzenlenen operasyonla 1'i çocuk 8 kişi gözaltına alındı.
- Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şişli'de bir iş yerinde yaşanan ve "kız meselesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavga ölümle sonuçlandı. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda Doğuş Cebeci (29) hayatını kaybederken, Emre Ş. ise bacağından yaralandı.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, 26 Mayıs Salı günü saat 01.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
İş yerinde bulunan diğer kişilerin de dahil olmasıyla taraflar arasında çıkan gerginlik silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların karşılıklı olarak ateş açtığı öğrenildi.
BAŞINA 2, VÜCUDUNA 10 KURŞUN İSABET ETTİ
Silahlı çatışmada Emre Ş. sağ bacağından yaralandı. Yaralı halde olay yerinden ayrılan Emre Ş., daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doğuş Cebeci ise başına isabet eden 2 kurşun ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 10 kurşunla ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cebeci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
OLAY YERİNDE RUHSATSIZ SİLAHLAR BULUNDU
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin bir araçla olay yerinden ayrılarak Çatalca yönüne gittiklerini belirledi.
ŞÜPHELİLER ÇATALCA'DA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yaralı şüphelilerin Çatalca Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükleri tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla olay yerinde bulunan ve şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen 1'i çocuk 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Emircan K. ile Doğuş Cebeci arasında kız meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu belirlendi.
6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.