Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 12 kurşunla öldürülmüştü: 6 şüpheli tutuklandı

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde 26 Mayıs Salı günü saat 01.00 sıralarında bir iş yerinde kız meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Doğuş Cebeci (29) hayatını kaybetti, Emre Ş. bacağından yaralandı.

Doğuş Cebeci başına 2, vücuduna 10 kurşun isabet etmesi sonucu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemede 2 ruhsatsiz tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalca Devlet Hastanesi'nde düzenlenen operasyonla 1'i çocuk 8 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de bir iş yerinde yaşanan ve "kız meselesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavga ölümle sonuçlandı. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda Doğuş Cebeci (29) hayatını kaybederken, Emre Ş. ise bacağından yaralandı.

Şişli’de 'kız meselesi' kavgasında 12 kurşunla vuruldu: 6 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Olay, 26 Mayıs Salı günü saat 01.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İş yerinde bulunan diğer kişilerin de dahil olmasıyla taraflar arasında çıkan gerginlik silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların karşılıklı olarak ateş açtığı öğrenildi.