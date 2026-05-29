İstanbul'da fetih coşkusu: 573. yıl dönümünde Ayasofya'da mehteran havada SOLOTÜRK
Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihine damga vuran, Türk’ün şanlı geçmişine altın harflerle yazılan İstanbul’un Fethi 573’üncü yılını doldurdu. Megakentte milyonlar bugün havada, karada denizde zaferin coşkusunu yaşayacak.
- İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü bugün Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na mehteran eşliğinde yürüyüş, denizde tekne konvoyu, havai fişek gösterisi ve drone gösterileriyle kutlanacak.
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenecek bayramlaşma ve kutlama programına katılacak.
- Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar yüzlerce tekne fetih ruhuyla konvoy oluşturacak ve Yenikapı'da SOLOTÜRK uçakları gösteri yapacak.
- İstanbul Valiliği yüzlerce drone ile fethi gökyüzünde canlandıracak, Rumeli Hisarı, Galata Kulesi ve tarihi binalar özel olarak ışıklandırılacak.
- Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma dağıtılacak, şehitler için okunan bin 453 hatim duası yapılacak.
İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü bugün megakentte yoğun bir programla kutlanacak.
Saat 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda toplanılacak ve ve mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek Ayasofya Meydanı'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın mehteran takımı yarım saatlik bir konser verecek. Bu esnada vatandaşlara ikramlar yapılacak.
Aziz şehitler için bin 453 hatim okundu, onların duaları yapılacak. Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma dağıtılacak.
GÖRSEL ŞÖLEN, IŞIK ŞOV
Kutlamalar deniz ve havada da kesintisiz sürecek
15.00'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelere fetih ruhuyla konvoy oluşturulacak. Yüzlerce tekne, fethin ve bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette görsel bir şölen sunacak. Sahillerde, Haliç kenarında ve Sarayburnu'nda yüzbinlerce vatandaş denizdeki bu coşkuya tanıklık edecek.
18.00'de Yenikapı'da SOLOTÜRK uçakları gösteri yapacak.
20.30'da Üsküdar Meydanı'nda Genelkurmay Koro ve Orkestrası bir konser verecek.
21.00'de İstanbul'da Valilik bir ilke imza atarak yüzlerce dronla fethi gökyüzünde canlandıracak. Dronlar 15 dakika boyunca fethi sözlü ve görsel olarak özetleyecek. Hemen ardından da gökyüzünü aydınlatacak Gecenin finalinde ise muhteşem bir havai fişek gösterisi İstanbulluları büyüleyecek. Tarihi mekanlara fotoğraf ve videolar yansıtılacak. Galata Kulesi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da süslenecek.
Bu sene Rumeli Hisarı da ilk kez ışıklandırıp süslenecek. Valilik binası Sultanahmet'teki eski Marmara Üniversitesi Rektörlük binasını, tarihi surlar, İstanbul Ticaret Odası binası da fetih için özel olarak ışıklandırılacak.
ERDOĞAN KUTLAMALARA KATILACAK
Başkan Erdoğan, bugün cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na katılacak.
BAHÇELİ: FETİH EBEDİ MÜHRÜMÜZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un Fethi'nin sadece askeri bir başarı değil, Türk-İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu vurguladı.