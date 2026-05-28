Bahçeli’den İstanbul’un fethinin 573’üncü yılı mesajı

Bahçeli, fethin ardından İstanbul'a sığınanlara can ve hürriyet teminatı verilmesinin ve şehrin yeniden ihya edilmesinin fethi bir medeniyet inşası fiili haline getirdiğini ifade etti.

Bahçeli, Fatih Sultan Mehmed Han'ın Peygamber Efendimiz'in müjdesine mazhar olma şerefiyle İstanbul'u fetheden büyük bir kumandan olduğunu vurguladı.

Bahçeli, 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fethin yalnızca bir şehrin alınması değil, tarihin akışını değiştiren büyük bir irade beyanı olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, fethin Türk-İslam medeniyetinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Bahçeli, İstanbul'u "cihan devleti Osmanlı'nın payitahtı" ve "çağ kapatıp çağ açan fetih iradesinin mührü" olarak nitelendirdi.

Bahçeli mesajında, "İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümünü; tarihin derinliklerinden bugüne uzanan kutlu bir emanetin, aziz bir hatıranın ve cümle cihanı Türklükle şereflendirip İslam'la müjdelemek üzerine kurulu ebedi ve ezeli bir ülkünün idrakiyle karşılıyoruz.

İki kıta, yedi tepe üzerinde yükselen aziz şehir İstanbul; Türk milletinin hafızasında cihan devleti Osmanlı'nın payitahtı, çağ kapatıp çağ açan fetih iradesinin mührü, Türk-İslam medeniyetinin en parlak simgesi ve tarihimizin en müstesna tacıdır" ifadelerini kullandı.