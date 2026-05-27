Gezi Parkı kumpasının Türkiye’ye maliyeti ağır oldu: Faturası 100 milyar doları aştı
Gezi Parkı olaylarının üzerinden 13 yıl geçerken, Türkiye’ye bıraktığı ağır ekonomik ve toplumsal bilanço yeniden gündeme geldi. Taksim’de başlayıp kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen süreçte kamu binaları, ambulanslar, polis araçları ve iş yerleri zarar gördü. Olayların doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 100 milyar doları aştığı belirtilirken, Borsa İstanbul’da 164 milyar liralık kayıp yaşandı, yabancı yatırımcı çıkışı hızlandı, işsizlik ve enflasyon yükseldi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Gezi Parkı olayları Türkiye ekonomisine doğrudan 1,4 milyar dolar, dolaylı olarak 100 milyar doların üzerinde maliyet oluşturdu.
- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri olayların başladığı 3 aylık dönemde 164 milyar lira geriledi ve yabancı yatırımcılar 1 ayda 8 milyar dolarlık çıkış yaptı.
- Olaylarda 46 kamu binası, 231 polis aracı, 44 ambulans, 326 işyeri, 201 araç, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı zarar gördü.
- Tahvil faizleri mayıs 2013'te yüzde 4,61 seviyesinden 3 ayda yüzde 9,25'e yükselirken, borsa hisseleri ortalama yüzde 30 değer kaybetti.
- Yıllık enflasyon yüzde 6,13'ten yüzde 8,88'e yükselirken, işsizlik oranı yüzde 9 seviyesinden yüzde 10,6'ya çıktı.
İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarının üzerinden 13 yıl geçti. Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların sökülmesini bahane ederek başlayan ve kısa sürede şiddet eylemlerine dönüşen olaylar sırasında kamu binaları, araçlar ve iş yerleri büyük zarar gördü.
Terör örgütü sloganlarının atıldığı, güvenlik güçlerine saldırıların düzenlendiği olayların Türkiye ekonomisine doğrudan 1,4 milyar dolar, dolaylı olarak ise 100 milyar doların üzerinde maliyet oluşturduğu belirtilirken, piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı.
Bu kapsamda, Gezi Parkı'nın etkisi ağır oldu:
- Kamu binaları ve kamu araçlarında büyük hasar oluştu,
- Şehir genelinde ciddi maddi zarar meydana geldi,
- Ekonomik göstergelerde sert bozulmalar yaşandı,
- Piyasalarda güven kaybı ve yatırımcı çıkışı hızlandı,
- Borsa, faiz ve döviz piyasalarında dalgalanma arttı,
- İşsizlik ve enflasyon oranlarında yükseliş görüldü,
- Toplu ulaşım altyapısı zarar gördü,
- Kamu düzeni ve şehir güvenliği olumsuz etkilendi,
- İş yerleri ve özel mülklerde tahribat oluştu,
- Türkiye ekonomisinde milyarlarca dolarlık kayıp meydana geldi.
164 MİLYAR GERİLEME
Sabah'tan Harun Sekmen'in haberine göre, Gezi olaylarıyla 2013'ün haziran ayında piyasalar uzun süren negatif bir döneme girdi, TL varlıklar satış baskısı altında kaldı.
Sadece Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri bile Gezi olayları ile başlayan ve 3 ay etkisini sürdüren dönemde 164 milyar lira geriledi. Gezi olayları sonrasındaki 1 aylık dönemde yabancı yatırımcılar 8 milyar dolarlık çıkış yaptı.
BORSADA SERT KAYIP
Borsada hisseler ortalama olarak yüzde 30 değer kaybetti. Mayıs 2013'te yüzde 4.61 ile tarihi düşük seviyelerine gerileyen tahvil faizleri ise olayların neden olduğu kurdaki yükseliş, enflasyon beklentilerindeki bozulma ve yabancı yatırımcıların satışları ile 3 ayda yüzde 9.25 ile yaklaşık iki katına yükseldi.
İŞSİZLİK YÜKSELDİ
Gezi olayları öncesinde yüzde 6.13'e kadar gerileyen yıllık enflasyon, sonraki 3 ayda yüzde 8.88'e kadar yükselirken, işsizlik oranı da artış trendine giren önemli göstergelerden biri oldu.
Olaylar öncesinde yüzde 9 seviyelerinde yatay bir seyir izleyen mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir yılda yüzde 10 sınırına, ardından yüzde 10.6'ya kadar çıktı.
EYLEMLERDE MİLYONLUK HASAR
Eylemlerde 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hale geldi, 326 işyeri, 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı.