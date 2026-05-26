Akademik takvim değişmedi: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde final tarihleri açıklandı

Mütevelli heyeti ile akademik ve idari yöneticiler, süreç yönetimi ve gelecek dönemin yol haritasını değerlendirmek üzere kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Üniversitenin 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacağı ve akademik takvimde değişiklik olmadığı açıklandı.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin mevcut akademik ve kurumsal yapıyla kesintisiz süreceği bildirildi.

Üniversitelerde bahar dönemi de yaklaşırken İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yeni bir açıklama geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın takdirleri doğrultusunda alınan karar ile üniversite olarak temel önceliğimiz olan öğrencilerimizin eğitim haklarının korunması, akademik ve idari kadromuzun hak ve çalışma düzeninin güvence altına alınması, ailelerimizin beklentileri ve yüksek kamu yararı gözetilmiş, üniversitemizin faaliyetlerine mevcut yapısıyla devam etmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, mevcut akademik ve kurumsal yapısıyla eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü, akademik takvimde herhangi bir değişiklik bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, bu doğrultuda kayyum mütevelli heyetinin yeniden görevine başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizin akademik ve idari yönetim süreçleri planlandığı şekilde işlemeye devam etmektedir. Rektörlüğümüz ve ilgili tüm birimlerimiz, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Öğrencilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri olan akademik takvimde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi final sınavları, daha önce ilan edildiği şekilde 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir."

Bilimsel araştırmalar, akademik çalışmalar, öğrenci kulübü faaliyetleriyle sosyal ve kültürel etkinliklerin de planlandığı şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: