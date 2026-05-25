Başkan Erdoğan'dan Milli Aile Haftası'nda güçlü toplum mesajı: "Çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası'nda, sosyal medya hesabından, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası dolayısıyla sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
  • Erdoğan, aile kurumunun kimlik ve kültürün yaşatıldığı önemli bir okul olduğunu vurguladı.
  • Başkan, güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum anlayışıyla ailenin korunmasına devam edeceklerini söyledi.
  • Erdoğan, Mayıs ayının son haftasında kutlanan Milli Aile Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi.
  • Başkan, aile müessesesinin gelecek nesillere aktarılmasının ülke için büyük önem taşıdığını belirtti.

MİLLİ AİLE HAFTASI PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti.

Milli Aile Haftası


GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TOPLUM VURGUSU

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."

