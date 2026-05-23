Bilal Erdoğan 8. Etnospor Kültür Festivali’nde Şile Bezi Atölyesi’ni ziyaret etti: Dokuma tezgahındaki anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, kültürel mirasın yaşayan örneklerine ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında Şile Bezi Dokuma Atölyesi’ni ziyaret eden Bilal Erdoğan, geleneksel dokuma sanatını bizzat deneyimledi. Usta dokumacılarla sohbet eden ve tezgahın başına geçerek el alan Erdoğan’ın atölyedeki görüntüleri, festivalin öne çıkan anları arasında yer aldı.
Kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması vizyonuyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, yine unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor.
Bilal Erdoğan 8. Etnospor Kültür Festivali’nde dokuma tezgahında
Festival alanında kurulan geleneksel el sanatları stantları, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu stantlar arasında en dikkat çekenlerden biri, köklü bir geçmişe sahip olan Şile Bezi Dokuma Atölyesi oldu.
ÇALIŞMALARI YAKINDAN İNCELEDİ
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, festival ziyareti sırasında Şile Bezi Dokuma Atölyesi'ne uğrayarak usta zanaatkârların çalışmalarını yakından inceledi.
Dokuma tezgahının mekanik yapısına ve üretim sürecine ilgi gösteren Erdoğan, ustaları rehberliğinde geleneksel yöntemlerle dokuma yapmayı denedi.
ERDOĞAN'DAN USTAYA TEŞEKKÜR
Kameralara yansıyan o anlarda, tezgahın başına geçtiği sırada etrafındakilerle şakalaşan Erdoğan, dokuma konusundaki acemiliğini esprili bir dille itiraf etti. Tezgahı kullanan usta, Erdoğan'a rehberlik ederken, ortaya çıkan uyumlu tablo festival alanında renkli görüntüler oluşturdu.
Erdoğan, kendisine teknik detayları anlatan ve dokumayı uygulamalı olarak gösteren usta dokumacıya teşekkür ederek, bu tür el sanatlarının korunmasının kültürel hafıza için kritik bir rol oynadığını vurguladı.