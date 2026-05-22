Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel telefon görüşmesi yaptı! CHP 38. Olağan Kurultay davası kararı sonrası ilk temas
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada mahkemenin verdiği karar, parti genel merkezinde ve Ankara kulislerinde taşları yerinden oynattı. Mahkemenin hamlesiyle gözlerin bir kez daha çevrildiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden sıcak açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, katıldığı canlı yayında parti içindeki yeni yol haritasını, liderlerin telefon trafiğini ve delegenin erken kurultay beklentisini anlattı.
- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
- Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e en uygun tarihte kurultay yapma niyetinde olduğunu iletti.
- Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, olası kurultayda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının örgütün ortak talebiyle şekilleneceğini belirtti.
- Bazı CHP teşkilatlarında Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının indirilmesi parti içinde gerilim yarattı.
- Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun partiyi kaosa değil krizden çıkaracak bir yöntem izleyeceğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davada çıkan karar, Ankara kulislerinde adeta siyasi deprem etkisi oluşturdu. Kararın ardından gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilirken Basın Danışmanı Atakan Sönmez A Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
BEKLENEN TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ
Süreç boyunca en çok merak edilen başlıklardan biri Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleşmesi beklenen kritik telefon görüşmesiydi. Görüşmenin ilk etapta karşılıklı yoğunluk nedeniyle yapılamadığı aktarılırken, akşam saatlerinde Özgür Özel'in geri dönüş yaptığı ve iki isim arasında temasın sağlandığı açıklandı.
KURULTAY TEKLİFİ İLETİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin perde arkasını anlatırken, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'En uygun tarihte bir kurultay yapma niyetindeyiz' mesajını Sayın Özgür Özel'e iletti." ifadelerini kullandı. Sönmez, Özgür Özel'in de bu öneriyi kendi ekibiyle değerlendireceğini ve sonrasında geri dönüş yapacağını aktardı.
Atakan Sönmez açıklamalarında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreç boyunca "sükunet", "sağduyu", "istişare" ve "uzlaşı" vurgusunu öne çıkardığını belirtti. Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne zarar verecek hiçbir girişimin içinde olmayız' düşüncesini kararlılıkla sürdürüyor." sözleriyle sürecin çatışmadan uzak yürütülmek istendiğini ifade etti.
Partinin yeni bir kriz girdabına sürüklenmemesi gerektiğini savunan Sönmez, CHP'nin 100 yılı aşan siyasi hafızasına dikkat çekerek, "Parti kültürü, deneyim ve yetişmiş kadrolarla bu krizden bir çıkış yolu bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
PARTİ İSTERSE ADAYLIK MASADA
Gecenin en kritik sorularından biri de olası kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağıydı. Bu soruya temkinli yaklaşan Atakan Sönmez, henüz bu konuda erken olduğunu ifade etti.
Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP'de görevler kişisel arzularla değil, örgütün ortak talebiyle şekillenir' anlayışını benimsiyor." sözleriyle kararın örgüt dinamikleri doğrultusunda alınacağını söyledi.
Açıklamalarda dikkat çeken bir diğer nokta ise "güvenli liman" vurgusu oldu. Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllardır CHP'nin "iktidar yürüyüşü" için mücadele verdiğini ifade ederek, partinin bu kritik dönemeçte yeniden bir yön çizeceğini söyledi.
GENEL MERKEZDE FOTOĞRAF İNDİRME GERİLİMİ
Kararın ardından bazı CHP teşkilatlarında Kemal Kılıçdaroğlu'na ait fotoğrafların indirilmesi de parti içinde yeni bir gerilim başlığı oluşturdu. Konuya ilişkin konuşan Atakan Sönmez, sert ifadeler kullandı.
Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, '13 yıl boyunca partiyi yöneten bir genel başkana karşı bu üslup CHP kültürüyle bağdaşmaz' düşüncesinde." ifadelerini kullanırken, bu tavırların hem siyasi kültüre hem de insani değerlere aykırı olduğunu söyledi.
Açıklamalarında geçmişte yaşanan Çubuk saldırısını da hatırlatan Sönmez, linç girişimine katılan bir kişinin kısa süre önce Kılıçdaroğlu'ndan helallik istediğini anlatarak, "Bugün hata yapanlar da yarın pişman olup Kemal Bey'in kapısını çalacaktır." dedi.
"KİN ŞEYTANİDİR" MESAJI
Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun geçmişte kullandığı dikkat çekici sözleri de yeniden gündeme taşıdı. Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kin insana yakışmaz, kin şeytanidir. Bizim işimiz affetmektir.' sözleriyle hareket ediyor." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar CHP içerisindeki sertleşen atmosferin aksine, Kılıçdaroğlu cephesinin daha yumuşak ve uzlaştırıcı bir dil kurmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.
"KAYYUM" ÇIKIŞINA SÜKUNET
Telefon görüşmesinin ardından Özgür Özel'in genel merkezde yaptığı açıklamalarda kullandığı "CHP'yi kayyuma teslim etmeyeceğiz" ifadeleri de gündemin sıcak başlıklarından biri oldu. Ancak Atakan Sönmez bu konuda doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.
Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Partiyi kaosa sürükleyecek değil, bulunduğu krizden çıkaracak bir yöntem izleyecek' anlayışıyla hareket ediyor." sözleriyle yeni dönemde tansiyonu düşüren bir siyasi çizginin izleneceği mesajını verdi.
GÖZLER CHP GENEL MERKEZİNDE
Gecenin sonunda en çok merak edilen soru ise "Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ne zaman dönecek?" oldu. Atakan Sönmez, bu konuda henüz netleşmiş bir takvim bulunmadığını söyledi. Ancak "hukuken ve fiilen gerçekleşmiş bir genel başkanlık durumu" olduğuna dikkat çekerek, çok uzun olmayan bir süreçte genel merkezde fiili görevin başlayabileceği mesajını verdi.