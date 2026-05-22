Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel telefon görüşmesi yaptı! CHP 38. Olağan Kurultay davası kararı sonrası ilk temas

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun partiyi kaosa değil krizden çıkaracak bir yöntem izleyeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e en uygun tarihte kurultay yapma niyetinde olduğunu iletti.

Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin perde arkasını anlatırken, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'En uygun tarihte bir kurultay yapma niyetindeyiz' mesajını Sayın Özgür Özel'e iletti." ifadelerini kullandı. Sönmez, Özgür Özel'in de bu öneriyi kendi ekibiyle değerlendireceğini ve sonrasında geri dönüş yapacağını aktardı.

Süreç boyunca en çok merak edilen başlıklardan biri Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleşmesi beklenen kritik telefon görüşmesiydi. Görüşmenin ilk etapta karşılıklı yoğunluk nedeniyle yapılamadığı aktarılırken, akşam saatlerinde Özgür Özel'in geri dönüş yaptığı ve iki isim arasında temasın sağlandığı açıklandı.

Atakan Sönmez açıklamalarında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreç boyunca "sükunet", "sağduyu", "istişare" ve "uzlaşı" vurgusunu öne çıkardığını belirtti. Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne zarar verecek hiçbir girişimin içinde olmayız' düşüncesini kararlılıkla sürdürüyor." sözleriyle sürecin çatışmadan uzak yürütülmek istendiğini ifade etti.

Partinin yeni bir kriz girdabına sürüklenmemesi gerektiğini savunan Sönmez, CHP'nin 100 yılı aşan siyasi hafızasına dikkat çekerek, "Parti kültürü, deneyim ve yetişmiş kadrolarla bu krizden bir çıkış yolu bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

PARTİ İSTERSE ADAYLIK MASADA

Gecenin en kritik sorularından biri de olası kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağıydı. Bu soruya temkinli yaklaşan Atakan Sönmez, henüz bu konuda erken olduğunu ifade etti.

Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP'de görevler kişisel arzularla değil, örgütün ortak talebiyle şekillenir' anlayışını benimsiyor." sözleriyle kararın örgüt dinamikleri doğrultusunda alınacağını söyledi.

Açıklamalarda dikkat çeken bir diğer nokta ise "güvenli liman" vurgusu oldu. Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllardır CHP'nin "iktidar yürüyüşü" için mücadele verdiğini ifade ederek, partinin bu kritik dönemeçte yeniden bir yön çizeceğini söyledi.

GENEL MERKEZDE FOTOĞRAF İNDİRME GERİLİMİ

Kararın ardından bazı CHP teşkilatlarında Kemal Kılıçdaroğlu'na ait fotoğrafların indirilmesi de parti içinde yeni bir gerilim başlığı oluşturdu. Konuya ilişkin konuşan Atakan Sönmez, sert ifadeler kullandı.

Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, '13 yıl boyunca partiyi yöneten bir genel başkana karşı bu üslup CHP kültürüyle bağdaşmaz' düşüncesinde." ifadelerini kullanırken, bu tavırların hem siyasi kültüre hem de insani değerlere aykırı olduğunu söyledi.

Açıklamalarında geçmişte yaşanan Çubuk saldırısını da hatırlatan Sönmez, linç girişimine katılan bir kişinin kısa süre önce Kılıçdaroğlu'ndan helallik istediğini anlatarak, "Bugün hata yapanlar da yarın pişman olup Kemal Bey'in kapısını çalacaktır." dedi.