Kamuoyunu yanıltan iddialara resmi açıklama geldi! Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk hali sürüyor

Asılsız haber üreten ve yayan kişiler ile yayın organları hakkında yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tahliye edildiği ve ev hapsi verildiği yönündeki haberler resmi makamlar tarafından yalanlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı net bir dille ifade edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve bazı medya organlarında işlenen " Muhittin Böcek'e ev hapsi verildi, tahliye edildi" iddiaları üzerine resmi makamlardan yalanlama geldi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde hızla yayılan asılsız bilgilerin önüne geçmek amacıyla yapılan açıklamada, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in adli durumlarında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

İki ismin de tutukluluk hallerinin hukuki süreç çerçevesinde aynen devam ettiği vurgulanırken, vatandaşların bu tarz spekülatif haberlere itibar etmemesi istendi.

YALAN HABER YAPANLARA YASAL İŞLEM

Resmi açıklamada, gerçeğe aykırı ve asılsız haberleri üreten, kasıtlı olarak yayan kişiler ile yayın organları hakkında yasal işlem başlatılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiği şeklinde haberler çıkması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Basın yayın organlarında çıkan bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halleri devam etmektedir. Bu şekilde gerçeğe aykırı çıkan haberlere itibar edilmemesi, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususları; Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı

