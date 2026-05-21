Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan “yapay et” açıklaması: Üretimi ve tüketimi söz konusu değil
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği üzerinden ortaya atılan “yapay ete izin verildi” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, 20 Mayıs’ta yürürlüğe giren düzenlemenin yapay ete kapı açmadığını, aksine “yapay et yasağını” daha güçlü yasal zemine oturttuğunu vurguladı. Açıklamada, Türkiye’de hücre ve doku kültürüyle üretilen yapay et ürünlerine yönelik herhangi bir izin, ruhsat ya da başvuru sürecinin bulunmadığı belirtilirken, “Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır” denildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği üzerinden ortaya atılan "yapay ete izin verildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nin, "yapay et yasağını", iddia edilenin aksine çok daha güçlü yasal dayanağa ve bariyere kavuşturduğunu belirterek, Türkiye sınırları içinde yapay et üretiminin ve tüketiminin söz konusu olmadığını ve olmayacağını bildirdi.
Bakanlık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Söz konusu yönetmelik ve buna ilişkin uygulama tebliğinin 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yönetmelikteki 'yeni gıda' tanımı, 31 Aralık 2025'ten önce Türkiye'de yaygın tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsamaktadır. Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunmaktadır."
Açıklamada, düzenlemede yer alan "bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen" ifadesinin başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermediğine işaret edilerek, bu sebeple, "yapay et" veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamayacağı bildirildi.
Bakanlığın, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve "yapay et" olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, 'yapay et yasağını' çok daha güçlü yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır."