Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
Kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.
KAYYUM ATANMIŞTI
Can Holding'e başlatılan operasyon sonrası TMSF'ye devredilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne 12 Eylül 2025'de kayyum atanmıştı.
