AK Parti’den Netanyahu’nun katliam şebekesine Sumud Filosu tepkisi: Sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz

Çelik, Sumud Filosu'nu desteklemenin insanlığı desteklemek olduğunu ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sumud Filosu'na yönelik tutuma tepki göstererek filonun "insanlık haysiyetini temsil ettiğini" belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun başında bulunduğu yapıyı "soykırım örgütü" olarak nitelendirerek bu yapının "tüm insanlık değerlerine düşman" olduğunu ifade etti.

Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddeti lanetlediklerini vurgulayan Çelik, "İnsanlık, bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, açıklamasında Sumud Filosu'nun tüm katılımcılarını selamladığını belirterek, "Sumud Filosu'nu desteklemek insanlığı desteklemektir." ifadelerini kullandı.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel