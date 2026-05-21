Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken ifade: Firari şüphelinin ABD'ye gidişi sorgulanıyor
Gülistan Doku cinayetinde tutuklanan vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay'ın yakın arkadaşı ifade verdi: Türkay ile koruma polisi şükrü, abi-kardeş gibiydi.
Giriş Tarihi:
Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden raftan indirildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay'ın aralarında olduğu 12 kişi kasten adam öldürmekten tutuklandı. Mustafa Türkay Sonel ile aynı okula giden yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesi kan dondurdu. Açıkgöz, Türkay'ın koruma polisi tutuklu Şükrü Eroğlu ile samimiyetlerini tek tek anlattı.
'KUZEN' DİYE KAYDETMİŞ
Türkay'ın Şükrü Eroğlu ile abikardeş gibi olduklarını söyledi. Şu ifadeleri kullandı: "Türkay, valilik korumaları ile de çok zaman geçirirdi. Korumalara ait olduğunu düşündüğüm silahlarla da resim çekinip, sosyal medyaya atardı." Bu arada Açıkgöz, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'i telefon rehberine "Kuzen Türkay" diye kaydettiğini belirtti.
BİR ANDA ABD'YE GİTTİ!
Açıkgöz, ifadesinde Mustafa Türkay ile cinayetin kilit isimlerinden firari Umut Altaş'ın samimiyetine dair de ifadeler kullandı. İkilinin sık sık birlikte araçla takıldıklarını ve ailecek görüştüklerine dikkat çekti. Umut Altaş'ın ABD'ye bir anda gittiğini söyledi. "Türkay ile Umut Türkay'a ait 06 SNL 10 plakalı araç ile takılırdı. Bazen okul çıkışları arabalarla turlardık" dedi.
'KUZEN' DİYE KAYDETMİŞ
Türkay'ın Şükrü Eroğlu ile abikardeş gibi olduklarını söyledi. Şu ifadeleri kullandı: "Türkay, valilik korumaları ile de çok zaman geçirirdi. Korumalara ait olduğunu düşündüğüm silahlarla da resim çekinip, sosyal medyaya atardı." Bu arada Açıkgöz, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'i telefon rehberine "Kuzen Türkay" diye kaydettiğini belirtti.
BİR ANDA ABD'YE GİTTİ!
Açıkgöz, ifadesinde Mustafa Türkay ile cinayetin kilit isimlerinden firari Umut Altaş'ın samimiyetine dair de ifadeler kullandı. İkilinin sık sık birlikte araçla takıldıklarını ve ailecek görüştüklerine dikkat çekti. Umut Altaş'ın ABD'ye bir anda gittiğini söyledi. "Türkay ile Umut Türkay'a ait 06 SNL 10 plakalı araç ile takılırdı. Bazen okul çıkışları arabalarla turlardık" dedi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel