Gazze'ye geri dönen Amerikalı hemşire anlattı: "Bebeklerin hayatı için süre daralıyor"
ABD vatandaşı yoğun bakım hemşiresi Ellie Burgos, İsrail katliamı altında yaşam mücadelesi veren bebekler için Gazze'ye döndü. Ateşkese rağmen devam eden saldırıların gölgesinde başta bebekler olmak üzere hastaların yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
Giriş Tarihi:
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde gönüllü sağlık hizmeti veren Amerika vatandaşı Ellie Burgos, İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren hasta ve yaralıların hayatının kurtarılması için "tıbbi koridorların" açılması gerektiğini söyledi.
Burgos, Gazze`deki sağlık personelinin tıbbi malzeme eksikliğinden sıkıntı çektiğine vurgu yaparak, "Sağlık çalışanlarının ekipmanları yok ve bu yüzden bunun gibi bebekler, doğru bir teşhis konulmadan bu süreçte gerçekten acı çekiyor. Bu yüzden, tıbbi tahliyelerin yapılmasına izin verilmesi oldukça önemli" ifadelerini kullandı.
BEBEKLER TEHDİT ALTINDA
Burgos, ameliyat olmak zorunda kalan 4 aylık bir bebeğin durumunu örnek göstererek, "Ameliyat olmak zorunda kaldı, yetersiz beslenme ile ilgili sorunlar yaşadı. Ayrıca yarasında enfeksiyon problemleri oluştu ve tekrar ameliyat edilmesi gerekti" dedi. Tıbbi malzeme eksikliğine dikkati çeken Burgos, "Yeterli tıbbi malzememiz yok, bu yarayı düzgün bir şekilde sarmak için yeterli gazlı bezimiz yok. Cildini korumak için ihtiyacı olan kolostomi torbası yok. Bu bebek sırf malzeme eksikliği yüzünden acı çekiyor" ifadelerini kullandı.
TIBBİ KORİDOR KURULMALI
Bebeğin Gazze dışında tedavi olması gerekliliğine dikkati çeken Burgos, "Belki Gazze ile Kudüs arasında veya dışarıda, herhangi bir yerde bu bebeğin iyileşmesi için ihtiyacı olan tıbbi müdahaleyi ve tıbbi bakımı almasını sağlayacak bir koridor olmalı.
Bunun çözümü çok kolay olmalı. Aile ve bebek sebepsiz yere acı çekiyor." şeklinde konuştu.
DOĞRU TEŞHİSİ KOYAMIYORUZ
Burgos, 3 aylık Nira bebeğin teşhisi tam olarak yapılamayan bir hastalıkla dünyaya geldiğini belirterek, "Burada uygun testlere sahip değiliz. Doğru teşhisi koyamıyoruz ve bu yüzden bu bebeğe nasıl yardım edeceğimizi bilemiyoruz" dedi.
Burgos, Gazze`deki sağlık personelinin tıbbi malzeme eksikliğinden sıkıntı çektiğine vurgu yaparak, "Sağlık çalışanlarının ekipmanları yok ve bu yüzden bunun gibi bebekler, doğru bir teşhis konulmadan bu süreçte gerçekten acı çekiyor. Bu yüzden, tıbbi tahliyelerin yapılmasına izin verilmesi oldukça önemli" ifadelerini kullandı.
BEBEKLER TEHDİT ALTINDA
Burgos, ameliyat olmak zorunda kalan 4 aylık bir bebeğin durumunu örnek göstererek, "Ameliyat olmak zorunda kaldı, yetersiz beslenme ile ilgili sorunlar yaşadı. Ayrıca yarasında enfeksiyon problemleri oluştu ve tekrar ameliyat edilmesi gerekti" dedi. Tıbbi malzeme eksikliğine dikkati çeken Burgos, "Yeterli tıbbi malzememiz yok, bu yarayı düzgün bir şekilde sarmak için yeterli gazlı bezimiz yok. Cildini korumak için ihtiyacı olan kolostomi torbası yok. Bu bebek sırf malzeme eksikliği yüzünden acı çekiyor" ifadelerini kullandı.
TIBBİ KORİDOR KURULMALI
Bebeğin Gazze dışında tedavi olması gerekliliğine dikkati çeken Burgos, "Belki Gazze ile Kudüs arasında veya dışarıda, herhangi bir yerde bu bebeğin iyileşmesi için ihtiyacı olan tıbbi müdahaleyi ve tıbbi bakımı almasını sağlayacak bir koridor olmalı.
Bunun çözümü çok kolay olmalı. Aile ve bebek sebepsiz yere acı çekiyor." şeklinde konuştu.
DOĞRU TEŞHİSİ KOYAMIYORUZ
Burgos, 3 aylık Nira bebeğin teşhisi tam olarak yapılamayan bir hastalıkla dünyaya geldiğini belirterek, "Burada uygun testlere sahip değiliz. Doğru teşhisi koyamıyoruz ve bu yüzden bu bebeğe nasıl yardım edeceğimizi bilemiyoruz" dedi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel