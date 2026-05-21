Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti! Fondaş gazeteci Alican Uludağ tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımları üzerinden devleti, Cumhurbaşkanlığı makamını ve yargı organlarını hedef fondaş gazeteci Alican Uludağ hakkında tahliye kararı verildi.

Yaklaşık üç aydır Silivri'de tutuklu bulunan Uludağ'ın, "cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dava dosyasında, Uludağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla devlet kurumlarını, Cumhurbaşkanlığı makamını ve yargı organlarını sistematik biçimde hedef aldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında daha önce "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Uludağ, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, duruşmada yapılan savunmaların ardından fondaş gazeteci Uludağ'ın tahliyesine hükmetti. Kararla birlikte Uludağ'ın yargılamasına tutuksuz devam edilecek.

