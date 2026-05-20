TBMM'den çocuk suçluluğuna karşı tarihi rapor: Ceza yaşı 10'a düşüyor ailelere yaptırım geliyor

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik bir rapor hazırladı.

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon, raporunu olgunlaştırdı. Rapordaki önerilerden satırbaşları şöyle:



İHTİSASLAŞMIŞ MAHKEME

Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması.

Ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hâkim takdirine bırakılması.

Ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi.

Çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi.

Tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması.

AİLEYE CEZA



Çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkin de şu öneriler sıralandı:

Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı.

Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı.

Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli.

Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı.