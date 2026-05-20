TBMM'den çocuk suçluluğuna karşı tarihi rapor: Ceza yaşı 10'a düşüyor ailelere yaptırım geliyor

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, aylardır yürüttüğü titiz çalışmaların ardından çocukların suça karışmasını önlemek ve sokaklardaki cezasızlık algısını tamamen yıkmak amacıyla tarihi bir rapor hazırladı. Meclis çatısı altında olgunlaştırılan raporda; çocuklarda ceza sorumluluğu yaş sınırının 12'den 10'u çekilmesi, canavarca hislerle işlenen ağır suçlarda cezai indirimlerin kaldırılıp kararın tamamen hakim takdirine bırakılması ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen ailelere cezai yaptırım uygulanması önerildi. Risk altındaki çocukların erken tespiti için müfredata hukuk derslerinin eklenmesini ve adli süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemeler tarafından tek merkezden takip edilmesini içeren stratejik yol haritası, çocuk suçluluğuyla mücadelede yeni bir milat olacak.

  • TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik bir rapor hazırladı.
  • Raporda, 15-18 yaş arası için kademeli ceza indirimi, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi öneriliyor.
  • Çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi gerektiği belirtiliyor.
  • Ailelerin sürece aktif katılımını sağlamak ve tedbirlere uymayan ailelere yaptırım uygulamak öneriliyor.
  • Kurumlar arasında zorunlu koordinasyon ve veri paylaşım mekanizmalarının kurulması gerektiği vurgulanıyor.

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon, raporunu olgunlaştırdı. Rapordaki önerilerden satırbaşları şöyle:

İHTİSASLAŞMIŞ MAHKEME


Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması.
Ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hâkim takdirine bırakılması.
Ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi.
Çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi.
Tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması.

AİLEYE CEZA

Çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkin de şu öneriler sıralandı:
Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı.
Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı.
Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli.
Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği dersler müfredata dahil edilmeli.
Akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimler artırılmalı.
Okul-aile işbirliği, sistematik hale getirilmeli.
Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmalar kurulmalı.
Çocuk mahkemeleri, savcılıklar ve kolluk birimlerinde ihtisaslaşma artırılmalı.
Kurumlar arasında zorunlu koordinasyon ve veri paylaşım mekanizmaları kurulmalı.
Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları sürece daha aktif dahil edilmeli.
Çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulmalı.

RİSK ANALİZİ VE TAKİP

Risk altındaki çocukların erken aşamada tespit edilmesine yönelik sistemler kurulmalı.
Mahalle ve bölge bazlı sosyal risk analizleri yapılmalı.
Çocuklar sosyal, sportif ve mesleki faaliyetlere yönlendirilmeli.
Suça sürüklenme riski yüksek çocuklara yönelik bireysel takip ve rehberlik mekanizmaları geliştirilmeli.

Haber: Önder Yılmaz

