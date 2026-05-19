Batı’ya ötekileştirme tepkisi! Bilal Erdoğan Lyon'da konuştu: İnancımızdan dolayı öteki olarak görmeyi tercih ediyorlar

Bilal Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki beş daimî üye sisteminin yerine kıtaların ve toplumların dengeli temsil edildiği bir yapı önerdi.

Etkinliğe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, UID Lyon Bölge Başkanı Veli Doğansoy ile çok sayıda davetli katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistemin ve o sistemi ayakta tutmak için kurulan kurumların işlemediğini, tamamen hiçbir yaraya merhem olamayan bir duruma geldiğini görüyoruz." dedi.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Çelebican, Fransa'da bugün belediyelerde görev yapan Türklerin de olduğunu belirterek, "Bu tablo hepimiz için bir gurur kaynağıdır." dedi.

Batı'nın Türkiye'yi devamlı itham eden bazı girişimlerini sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, Batı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan sorununun, onun Türk milletinin hukukunu korumasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Batı bizleri bir komşu, bir partner, tarihten gelen bir yol arkadaşı olarak görmek yerine, bizleri maalesef sadece inancımızdan, sadece kültürümüzden dolayı bir öteki olarak görmeyi tercih ediyor. Kendisine benzediğimiz ölçüde kabul edeceğini, kendisi gibi olmadığımız takdirde bizi kabul etmeyeceğini bize her an hissettirmeye devam ediyor."

Avrupa'da yükselen Müslüman düşmanlığına dikkati çeken Erdoğan, "Aslında Avrupa'daki 25 milyonun üzerindeki Müslüman nüfus, 5 milyonun üzerindeki Türk nüfus sadece burada huzur içerisinde yaşamak istiyor. Kendi kültürünü yaşatarak, inancını yaşayarak burada bulunmak, var olmak istiyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Avrupa'daki Türklerin yaşadıkları ülkelerin ekonomisinden sosyal hayatına güçlü katkıda bulunmak ve Türkiye ile de güçlü ilişkilerini korumak istediklerini dile getirerek, "Elbette ki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde karşılığını bulan, Batı'nın insanlığa vadettiği o gelişmişlik dediği, o medeniyet dediği kuralların kendileri için işletilip Müslümanlar için veya Türkler için işletilmediği zaman buna da itiraz etmemiz, bunu da seslendirmemiz gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.