Haluk Levent’ten korkutan haber: Mide kanaması geçirdi, yoğun bakıma alındı

Eskişehir konseri sonrası AFAD toplantısı için yola çıkan Haluk Levent fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen ünlü sanatçı yoğun bakıma alınırken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Konser dönüşü fenalaşan Haluk Levent hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştı)

Edinilen bilgiye göre, konser sonrası rahatsızlanan Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sanatçının mide kanaması geçirdiği belirlendi.

57 yaşındaki Haluk Levent'in tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

