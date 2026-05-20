Haluk Levent’ten korkutan haber: Mide kanaması geçirdi, yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, konser sonrası rahatsızlanan Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sanatçının mide kanaması geçirdiği belirlendi.

57 yaşındaki Haluk Levent'in tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

