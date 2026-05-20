İş insanı Kasım Pırlant'ın 8 yıllık babalık davasında son sözü Yargıtay söyledi: Miras Jackson kardeşlerin
ABD'li Jackson kardeşler iş insanı Kasım Pırlant'a açtıkları babalık davasını resmen kazandı. Yargıtay itirazları reddedip yerel mahkemenin kararını onadı. Jackson kardeşler merhum Pırlant'ın 3 milyar liralık mirasına ortak oldu!
- Kasım Pırlant, 1973'te eğitim için gittiği ABD'de emlak işine girerek servet sahibi oldu.
- Pırlant, 1985'te Tülay Pırlant ile evlendi ve çiftin oğulları Zafer 2012'de hayatını kaybetti.
- Jackson kardeşler, Pırlant'ın babaları olduğunu öğrenip 2018'de İzmir'de babalık davası açtı.
- DNA testi ile Pırlant'ın babaları olduğu kanıtlanan Jackson kardeşler için mahkeme, nüfusa kaydedilmelerine karar verdi.
- Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onaylayarak Jackson kardeşlerin 3 milyar TL'lik mirasa ortak olmasını sağladı.
İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69), 1973'te eğitim için ABD'ye gitti. Bu sırada çalışıp lokanta satın aldı. Emlak işine girdi. Servet sahibi oldu.
Türkiye'de de yatırımlara başladı.
İzmir'de alışveriş merkezleri ve oteller aldı. Türkiye'nin sayılı zenginleri arasına girdi.
Pırlant, 1985'te Tülay Pırlant ile evlendi. Çiftin oğulları Zafer 2012'de kazada öldü.
Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, boşandı. Bu sırada ABD'li Henry Kevin Jackson (45) ve Candice Jackson (41) adlı kardeşler Pırlant'ın babaları olduğunu öğrendi.
SON SÖZ YARGITAY'IN
2018'de İzmir'e gelen Jackson kardeşler babalık davası açtı. DNA testi ile Pırlant'ın babaları olduğu kanıtlandı. Dava devam ederken Kasım Pırlant 2023'te öldü. İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde görülen babalık davası karara bağlandı. Jackson kardeşlerin Kasım Pırlant'ın nüfusa kaydedilmesine karar verildi. Ancak Pırlant'ın tüm servetini bıraktığı eski eşi Tülay Pırlant karara itiraz etti. Dosya, Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı. Böylece 8 yıldır süren dava sona erdi. Kardeşler 3 milyar TL'lik mirasa ortak oldu.