İş insanı Kasım Pırlant'ın 8 yıllık babalık davasında son sözü Yargıtay söyledi: Miras Jackson kardeşlerin

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kasım Pırlant, 1973'te eğitim için gittiği ABD'de emlak işine girerek servet sahibi oldu.

Pırlant, 1985'te Tülay Pırlant ile evlendi ve çiftin oğulları Zafer 2012'de hayatını kaybetti.

Jackson kardeşler, Pırlant'ın babaları olduğunu öğrenip 2018'de İzmir'de babalık davası açtı.

DNA testi ile Pırlant'ın babaları olduğu kanıtlanan Jackson kardeşler için mahkeme, nüfusa kaydedilmelerine karar verdi.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onaylayarak Jackson kardeşlerin 3 milyar TL'lik mirasa ortak olmasını sağladı.

İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69), 1973'te eğitim için ABD'ye gitti. Bu sırada çalışıp lokanta satın aldı. Emlak işine girdi. Servet sahibi oldu.

Türkiye'de de yatırımlara başladı.

Kasım Pırlant, ABD’deyken garson Carolyn Jackson ile aşk yaşadı. Bu birliktelikten iki çocuğu dünyaya geldi. Carolyn Jackson ölmeden önce çocuklarına “Babanız bizi terk etti. Yunanistan’da şirketi var” dedi. İki kardeş bu sözler üzerine aramaya başladıkları babaları Pırlant’ı İzmir’de buldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)



İzmir'de alışveriş merkezleri ve oteller aldı. Türkiye'nin sayılı zenginleri arasına girdi.



Pırlant, 1985'te Tülay Pırlant ile evlendi. Çiftin oğulları Zafer 2012'de kazada öldü.



Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, boşandı. Bu sırada ABD'li Henry Kevin Jackson (45) ve Candice Jackson (41) adlı kardeşler Pırlant'ın babaları olduğunu öğrendi.