İstanbul İl Çağrı Heyeti’nden Kılıçdaroğlu çıkışı: CHP asla teslim alınamaz

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici kurul heyeti üyesi olarak atanan Erkan Narsap, Zeki Şen ile birlikte CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Narsap açıklamasında, "Bugün, İstanbul İl Çağrı Heyeti olarak 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Ülkemizin geleceğini, İstanbul'un sesini ve partimizin yarınlarını samimiyetle konuştuk. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"SUSKUNLUK DEĞİL CESARET"

Açıklamasında birlik, mücadele ve kararlılık vurgusu yapan Narsap, milyonların CHP'den beklediği şeyin suskunluk değil cesaret olduğunu belirtti.

Narsap, "Biz şunun farkındayız: Umut bekleyen milyonların bizden istediği şey suskunluk değil cesaret, teslimiyet değil büyük bir mücadeledir. Kişisel çıkarlar değil, birbirimize sarılacağımız bir yol arkadaşlığıdır" dedi.

"KİMİN NEREDE DURDUĞUNU TARİH YAZACAK"

Zor zamanlarda mücadele edenlere teşekkür eden Narsap, sorumluluktan kaçanlara ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Narsap, "Bu yolda bizimle omuz omuza yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm yoldaşlarımıza minnettarız. Zor zamanlarda başını öne eğenleri, sorumluluktan kaçanları ise örgütümüzün ve halkımızın o temiz vicdanına emanet ediyoruz. Kimin nerede durduğunu tarih de yazacaktır, bu halk da unutmayacaktır" açıklamasında bulundu.

"CUMHURİYET'İN KURUCU DEĞERLERİNİ YENİDEN BÜYÜTECEĞİZ"

Cumhuriyet'in kurucu değerlerine vurgu yapan Narsap, bu değerleri halkla birlikte büyüteceklerini ifade etti.

Narsap, "Biz, Cumhuriyet'in kurucu değerlerini halkımızla birlikte, sokak sokak, meydan meydan yeniden büyüteceğiz. İnancımız tam, kararlılığımız sarsılmazdır" dedi.

"BU ÇINAR DEVRİLMEZ"

Açıklamasının sonunda CHP'nin sahipsiz olmadığını belirten Narsap, "Herkes bilsin ki; bu çınar devrilmez. Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve asla teslim alınamaz" ifadelerini kullandı.

