Ankara’dan Atina’ya sert tepki: Tarihi çarpıtmayın! Dışişleri’nden Pontus provokasyonuna tepki:
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da 19 Mayıs’ta düzenlenen bazı etkinliklerde kullanılan ifadelere sert tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, Yunanistan’ın hukuki temelden yoksun “Pontus” iddialarıyla tarihi gerçekleri çarpıttığı belirtilerek, Atina yönetimine “tarihten husumet çıkarmak yerine ikili ilişkileri barış ve işbirliği içinde geliştirme” çağrısı yapıldı.
- Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 1994'te kabul ettiği mevzuatla Türkiye aleyhine 'Pontus' iddiasında bulunduğunu ve bu iddiaların Yunan okullarında ders olarak okutulduğunu açıkladı.
- Bakanlık, Yunanistan'ın 'Megali Idea' hayaliyle başlattığı işgal teşebbüsünün başarısız olduğunu ve 'Pontus' iddiasıyla yaşadığı hezimeti örtmeye çalıştığını belirtti.
- Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve mezalimin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarında ve Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesinde kayıt altına alındığı hatırlatıldı.
- Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 1821'deki Tripoliçe katliamı ve 15 Mayıs 1919'da İzmir işgaliyle başlayan Batı Anadolu'daki mezalimi anması gerektiğini vurguladı.
- Bakanlık, Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine ikili ilişkileri barış ve işbirliği içinde geliştirmeye davet etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu işgalci güçlere karşı milli mücadeleyi başlattığı hatırlatıldı.
Açıklamada, bu tarihi günün Türk milleti tarafından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında coşkuyla kutlandığı vurgulandı.
"ASILSIZ İDDİALARINI SÜREKLİ GENİŞLETİYORLAR"
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 1994 yılında "Pontus" iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla Türkiye aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunduğunu bildirdi.
Açıklamada, Atina yönetiminin bu asılsız iddiaları sürekli genişlettiği ve söz konusu iddiaların Eğitim Bakanlığı genelgesiyle ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutulduğu belirtildi.
"HEZİMETİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"
Bakanlık açıklamasında, Yunanistan'ın "Megali Idea" hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsünün başarısız olduğu hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:
"Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız 'Pontus' iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır."
LOZAN VE TAHKİKAT RAPORLARI HATIRLATILDI
Açıklamada, Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalimin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarında ve Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesinde kayıt altına alındığı ifade edildi.
Bakanlık, Yunan makamlarının siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.
TRİPOLİÇE VE İZMİR İŞGALİ HATIRLATMASI
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 1821'de Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anması gerektiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu'daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimin de görmezden gelinmemesi gerektiği kaydedildi.
"TARİHTEN HUSUMET ÇIKARMAYIN"
Bakanlık açıklamasının sonunda Yunanistan'a çağrı yapılarak şu ifadelere yer verildi:
"Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine, ikili ilişkilerimizi barış ve işbirliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz."