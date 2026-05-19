Ankara’dan Atina’ya sert tepki: Tarihi çarpıtmayın! Dışişleri’nden Pontus provokasyonuna tepki:

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 1994'te kabul ettiği mevzuatla Türkiye aleyhine 'Pontus' iddiasında bulunduğunu ve bu iddiaların Yunan okullarında ders olarak okutulduğunu açıkladı.

Bakanlık, Yunanistan'ın 'Megali Idea' hayaliyle başlattığı işgal teşebbüsünün başarısız olduğunu ve 'Pontus' iddiasıyla yaşadığı hezimeti örtmeye çalıştığını belirtti.

Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve mezalimin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarında ve Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesinde kayıt altına alındığı hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 1821'deki Tripoliçe katliamı ve 15 Mayıs 1919'da İzmir işgaliyle başlayan Batı Anadolu'daki mezalimi anması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine ikili ilişkileri barış ve işbirliği içinde geliştirmeye davet etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu işgalci güçlere karşı milli mücadeleyi başlattığı hatırlatıldı. Açıklamada, bu tarihi günün Türk milleti tarafından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında coşkuyla kutlandığı vurgulandı.

"ASILSIZ İDDİALARINI SÜREKLİ GENİŞLETİYORLAR" Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 1994 yılında "Pontus" iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla Türkiye aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, Atina yönetiminin bu asılsız iddiaları sürekli genişlettiği ve söz konusu iddiaların Eğitim Bakanlığı genelgesiyle ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutulduğu belirtildi.