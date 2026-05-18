Resmi Gazete'de yayımlandı: İçişleri Bakanlığı'nda 19 mülki idare amirinin ataması yapıldı
İçişleri Bakanlığı’nda 19 mülki idare amirinin görev yeri ve unvan değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte vali yardımcılığı, kaymakamlık ve daire başkanlığı görevlerine yeni isimler atandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 19 atama Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte mülki idare amirlerinin yeni görev yerleri ve unvan değişiklikleri netleşti.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı karara göre Mustafa Güngör, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Mesut Tabakcıoğlu, Doğan Kemelek, Murat Öztürk, Cevdet Bakkal, Ekrem Çeçen ve Halid Yıldız ise mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi.
VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVLERİNE YENİ İSİMLER
Atama kararında Resul Özdemir'in Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine, Lütfullah Göktaş'ın ise Van Vali Yardımcılığı görevine getirildiği açıklandı.
9 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM
Karar kapsamında Kütahya'nın Simav ilçesine Bünyamin Karaloğlu, Ankara'nın Akyurt ilçesine Hamit Genç, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine Yusuf Turan, Yalova'nın Altınova ilçesine Halil İbrahim Kazar atandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesine Ahmet Karaaslan, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine Orhan Altun, Denizli'nin Tavas ilçesine İsmail Demir, Antalya'nın Kemer ilçesine Ahmet Solmaz ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesine Mustafa Akın kaymakam olarak görevlendirildi.
Yeni kaymakamlar ve görev yerleri:
|İsim
|Şehir
|İlçe
|Ünvan
|Bünyamin Karaloğlu
|Kütahya
|Simav
|Kaymakamı
|Hamit Genç
|Ankara
|Akyurt
|Kaymakamı
|Yusuf Turan
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Kaymakamı
|Halil İbrahim Kazar
|Yalova
|Altınova
|Kaymakamı
|Ahmet Karaaslan
|Amasya
|Merzifon
|Kaymakamı
|Orhan Altun
|Şanlıurfa
|Karaköprü
|Kaymakamı
|İsmail Demir
|Denizli
|Tavas
|Kaymakamı
|Ahmet Solmaz
|Antalya
|Kemer
|Kaymakamı
|Mustafa Akın
|Hakkari
|Yüksekova
|Kaymakamı
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMA
Kararda Orhan Yalınız'ın İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atandığı bildirildi.