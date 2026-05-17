Kerkük-İstanbul uçuşları başladı: Haftada 4 gün sefer yapılacak
ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırıları sonrası güvenlik gerekçesiyle uçuşların askıya alındığı Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda, İstanbul seferleri yaklaşık iki ay sonra bugün resmen tekrar başladı.
Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle hava sahasını kapatan Irak'ta, Uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan İstanbul'a gerçekleştirilen uçak seferleri yaklaşık iki aylık aranın ardından yeniden başlatıldı.
HAFTADA 4 GÜN KARŞILIKLI SEFER
Kerkük Havalimanı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Irak Hava Yolları'nın yaklaşık iki ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini bugün Uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, Irak Hava Yollarının Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi.
YAZ SEZONUNDA SEFER SAYISI ARTACAK
Yaz mevsiminin gelmesi, okulların tatil edilmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla sefer sayılarında artışa gidilecek. Irak, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.
HAVALİMANININ KISA GEÇMİŞİ
Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ay içinde Türkiye'ye yönelik ilk uluslararası seferler de başlamıştı.