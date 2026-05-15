Dünyanın ortak mirası İstanbul'da buluşuyor: 8. Etnospor Kültür Festivali başlıyor!

"BİRLİĞİMİZ KÜRESEL BİR HAREKET VE ORTAK BİR MİRAS"

Unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını dile getiren Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan:

"Etnospor Kültür Festivalleri artık her yıl özlenen ve dört gözle beklenen bir festival haline geldi. Festival; çocukların, gençlerin ve ailelerin, geleneksel sporlardan geleneksel sanatlara, evrensel tatlardan dünya müziklerine birçok zenginliği bir arada yaşadığı bir imkân sağlıyor. Dünya Etnospor Birliği olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana, geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok ötesinde, yaşayan değerler silsilesi olarak kabul ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, birliğimizin küresel bir hareket ve ortak bir miras kaygısına dönüştüğünü görüyoruz.

Bu gerçekten çok değerli. 30 farklı ülkeden 52 üyemizle, kıtalar arası bir köprü kurarak geleneksel sporların dünyanın her köşesinde yeniden canlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu paha biçilemez mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz.

Dünyanın neresinde olursa olsun, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bizi birbirimize yakınlaştıran her imkânı insanlık adına bir fırsat olarak görüyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde, dünyanın her rengini ve kültürünü bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, bizi bir araya getiren her değer aramızda saygıyı, barışı ve dayanışmayı inşa ediyor." diye konuştu.