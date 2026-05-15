İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa’da zirveye çıktı | Yüzde 7’yi aşan büyüme

İstanbul'daki iki havalimanı yolcu artış oranlarıyla Avrupa'nın diğer büyük havalimanlarını geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı mart ayında yolcu trafiğini yüzde 7,7 artırarak Avrupa'daki 40 milyon üzeri yolcu kapasiteli havalimanları arasında birinci sırada yer aldı.

YOLCU SAYISINDA REKOR ARTIŞ

ACI EUROPE tarafından 2026 yılı mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporu yayımlandı. Avrupa genelinde hava trafiği, bölgesel gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında büyürken, İstanbul'daki havalimanları bu büyümenin öncüleri arasında yer aldı.

Rapora göre, Avrupa'daki 40 milyon üzeri majör havalimanları arasında mart ayında bir önceki yıla göre yolcu trafiğini yüzde 7,7 artıran İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı.