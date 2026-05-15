İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa’da zirveye çıktı | Yüzde 7’yi aşan büyüme
ACI EUROPE, 2026 yılı mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporunu yayımladı. Rapora göre Avrupa genelinde hava trafiği bölgesel gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 büyürken, İstanbul’daki havalimanları dikkat çeken performans sergiledi. Yolcu trafiğini yüzde 7,7 artıran İstanbul Havalimanı Avrupa’da ilk sıraya yerleşirken, yüzde 7,2 büyüme kaydeden Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci oldu. İstanbul’daki havalimanlarını Londra Heathrow, Barselona ve Madrid havalimanları takip etti.
YOLCU SAYISINDA REKOR ARTIŞ
ACI EUROPE tarafından 2026 yılı mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporu yayımlandı. Avrupa genelinde hava trafiği, bölgesel gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında büyürken, İstanbul'daki havalimanları bu büyümenin öncüleri arasında yer aldı.
Rapora göre, Avrupa'daki 40 milyon üzeri majör havalimanları arasında mart ayında bir önceki yıla göre yolcu trafiğini yüzde 7,7 artıran İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı.
LONDRA VE MADRİD'İ GERİDE BIRAKTI
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yolcu sayısını yüzde 7,2 yükselterek Avrupa'da en çok yolcu sayısını artıran ikinci havalimanı oldu.
İstanbul'daki havalimanlarını, Avrupa'nın diğer önemli meydanları Londra LHR yüzde 6,9, Barselona BCN yüzde 5,4 ve Madrid MAD yüzde 4,2 trafik artış oranıyla takip etti.