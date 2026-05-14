Aksaray-Konya yolunda feci kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı! Kazada 12 kişi yaralandı

Kaza, Aksaray-Konya Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde, Yenikent civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden ve Ankara'nın Polatlı ilçesine mevsimlik tarım işçisi götüren İbrahim Ç. yönetimindeki 50 ADV 205 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Mehmet Ç. idaresindeki 42 SR 373 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

(Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.