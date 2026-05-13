Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit etti sonra "pişmanım" dedi: Muhammed Yusuf Kazıcı'ya hapis cezası

"BORCU 48 SAAT İÇİNDE ÖDEMEZSENİZ SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' ŞEKLİNDE MESAJLAR ATTI"

Anne Gülhan Ünlü mahkemede, "Sanık 'oğlunun bana 40 bin lira borcu var. Borcu 48 saat içinde ödemezseniz sizi öldüreceğim' şeklinde bana mesajlar attı. Evime yemek kuryeleri, itfaiye ve polis geldi. Ben sanığı tanımıyorum şikayetçiyim" dedi.

"YAPTIKLARIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Sanık Muhammed Yusuf Kazıcı ise, "Kendilerinden özür dilerim rahmetlinin ailesine baş sağlığı diliyorum. Yaptıklarım için çok pişmanım" dedi.