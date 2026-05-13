Bakan Gürlek’ten suçla mücadele mesajı: Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu masada

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin milletvekilleriyle bir araya geldiklerini, verimli ve kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucuya yakın takip: Gürlek'ten net mesaj

Toplantıda, illerin ihtiyaçlarının, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ve yargı hizmetlerinin etkinliğini artıracak adımların ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini aktaran Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzun huzurunu ve evlatlarımızın geleceğini tehdit eden yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu ve organize suç yapılarıyla mücadelemize ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarımızda uygulanan rehabilitasyon modelimize yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Hukukun üstünlüğünü esas alan, adaleti geciktirmeyen ve güven veren adalet sistemi vizyonuyla, adalet hizmetlerine duyulan memnuniyeti artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

