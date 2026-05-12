Şişli Belediyesi’nde yeni dönem: Başkan Vekili olarak Ayhan Terzi atandı

Şişli Belediyesi’nde kayyum değişikliği yapıldı. Başkan Vekili olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi atandı.

  • Şişli Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in başkan vekilliği görevi sona erdi.
  • İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Şişli Belediyesi'nde başkan vekili olarak görevlendirildi.
  • Cevdet Ertürkmen, Şişli Kaymakamlığı görevine devam edecek.
  • Ayhan Terzi daha önce Mudanya Kaymakamlığı görevinden İstanbul Vali Yardımcılığı'na atanmıştı.

Şişli Belediyesi'nde başkan vekilliği görevinde değişikliğe gidildi. Belediyede kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi getirildi.

AYHAN TERZİ GÖREVE GETİRİLDİ

Daha önce Mudanya Kaymakamlığı görevinden İstanbul Vali Yardımcılığı'na atanan Ayhan Terzi, Şişli Belediyesi'nde başkan vekili olarak görevlendirildi.

ERTÜRKMEN KAYMAKAMLIK GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in ise belediyedeki başkan vekilliği görevinin sona erdiği, kaymakamlık görevine devam edeceği öğrenildi.

Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

