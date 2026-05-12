Mersin’de Akdeniz ve şehrin çevre ve iklim geleceği masaya yatırıldı

COP31 sürecine yerelden güçlü katkı sunmayı hedefleyen "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" nın Mersin ayağı; kamu, üniversite, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplumun geniş katılımıyla tamamlandı. Mersin'in tarım, denizcilik, sanayi ve lojistik alanlarındaki stratejik konumu doğrultusunda çevre, iklim ve sürdürülebilirlik başlıklarının ele alındığı çalıştayda; 15 tematik masada geliştirilen çözüm önerileriyle Mersin Yerel Sıfır Atık Hedef Belgesi'ne altyapı oluşturacak önemli çıktılar elde edildi.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, gönüllüler ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Mersin'in çevresel öncelikleri bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde, 200'ü tüzel yaklaşık 250 kişinin katıldığı çalıştayda; Mersin Vali Yardımcısı Sayın Faik Arıcan, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Ahmet Hakan Öztürk ve Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Hasan Alan hitaplarda bulundu.

Sıfır Atık Vakfı tarafından "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla 12 Mayıs 2026 tarihinde, Mersin Valiliği himayesinde; Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Mersin Sıfır Atık Çalıştayı; çevre yönetimi, kaynak verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi başlıklarında çok paydaşlı değerlendirme süreçlerine ev sahipliği yaptı.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" serisinin Mersin ayağı başarıyla gerçekleştirildi.

"SONUÇ BİLDİRGEMİZ YOL HARİTAMIZ OLACAK"

Çalıştayda açılış konuşması yapan Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, dünya nüfusu arttıkça üretimin de arttığını belirterek, "İnsanın ihtiyacı sonsuzdur ama kaynaklar limitlidir. İktisat ilmi buradan doğmuştur. Ama nedense insanoğlu her yüzyılda olduğu gibi hayli savurgan, hayli hoyrat. Çevresine, etrafına dikkat etmeyen bir yapıda ve israfçı. Sıfır Atık Vakfımız, tüm ülkemizde illerin profillerinin çıkarılması yönünde bir gayret içerisine girdi. Büyük bir şans, büyük bir yükümlülük. Bizim çıkaracağımız sonuç bildirgesi bizim bir yerde yol haritamız olacak, rehberimiz olacak ve her sene Mersin ilimiz hangi aşamada, hangi gelişmeleri kaydetmiş veya nerelerde ne eksiğimiz var, bunları bir komisyon marifetiyle değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Atıkların Yüzde 70'inin Ekonomiye Kazandırılması Hedefleniyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, Sıfır Atık Projesi'ni Bakanlık olarak çok önemsediklerini belirterek, "Projenin en önemli ayağı başta büyükşehir belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimiz. Türkiye genelinde yaklaşık 90 milyon ton atık, Sıfır Atık Projesi kapsamında geriye dönüştürülmüş ve ekonomiye kazandırılmış durumda. Bunun yanı sıra Türkiye'de çıkan atıkların yaklaşık yüzde 37'si ekonomiye kazandırılmakta. Bununla ilgili Bakanlığımızın hedefi bu oranı yüzde 70'in üzerine çıkarmak. İlimizde de dalga dalga sıfır atık konusunda gerekli çalışmalar yürütülüyor, takip ediliyor" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER İÇİN BİR ARADAYIZ"

Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Ahmet Hakan Öztürk ise yalnızca çevresel bir konuyu konuşmak için değil, gelecek nesillere bırakılacak bir hedef için bir arada olduklarını belirterek, "Ortak akıl geliştirmek, hedefler koymak ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Dünyamız, artan tüketim alışkanlıkları, doğal kaynakların hızla azalması ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu süreçte sıfır atık yaklaşımı yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel bir sorumluluk anlayışıdır" diye konuştu.

MERSİN'İN STRATEJİK KONUMU DOĞRULTUSUNDA KAPSAMLI ÇALIŞMALAR

Mersin Sıfır Atık Çalıştayı'nda kentin tarım, lojistik, limancılık, sanayi, enerji ve turizm alanlarındaki stratejik konumu doğrultusunda; kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması, su verimliliği, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, gıda kayıplarının azaltılması, atık yönetimi, enerji dönüşümü, sanayi kaynaklı çevresel etkiler, sürdürülebilir ulaşım ve iklim uyum politikaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.



Mersin'in Akdeniz Havzası'ndaki Konumu Dikkate Alındı Çalıştay sürecinde özellikle Akdeniz havzasında yer alan Mersin'in çevresel kırılganlıkları ve potansiyelleri dikkate alınarak "Sıfır Atık Mavi" yaklaşımı öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Deniz ve kıyı kirliliği, mikroplastiklerle mücadele, liman kaynaklı atık yönetimi, deniz ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir mavi ekonomi politikalarına ilişkin çözüm önerileri geliştirildi.



Ayrıca Mersin'in güçlü tarımsal üretim kapasitesi doğrultusunda; tarımda su verimliliği, organik atıkların değerlendirilmesi, biyogaz ve kompost sistemleri, tarımsal atık yönetimi, iklim dostu üretim modelleri ve gıda israfının önlenmesine yönelik uygulama önerileri üzerinde duruldu.