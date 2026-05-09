2026 NATO Zirvesi Ankara'da: 32 lider 7-8 temmuz'da Külliye'de buluşuyor

Türkıye'nin ev sahıpliğinde 7-8 temmuz tarihlerinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Küllıyesi'nde düzenlenecek olan 2026 NATO Zirvesı, küresel siyasetin kalbini başkente taşıyacak. Trump başta olmak üzere 32 lider Ankara'da olacak.

Türkiye, uluslararası diplomasi sahnesinde kritik bir zirveye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2026 NATO Liderler Zirvesinin adresi bu yıl Ankara olacak.
Türkiye, 2026 yılının en kritik diplomatik olayına ev sahipliği yapıyor. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu 32 ülke liderini Ankara'da buluşturacak. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

32 NATO liderini Külliye'de buluşturacak zirve öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi liderler özel jetleriyle Etimesgut Havalimanı'na inecek. Etimesgut Havalimanı böylece bugüne kadar tek günde karşıladığı en fazla lidere ev sahipliği yapacak ve milyar dolarlık büyüklükte bir özel jet filosu zirve sonuna kadar burada korunacak.

Etimesgut Havalanı, Cumhurbaşkanlığı'na kuş uçuşu yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunuyor. Pist uzatma, apron, yeni taksi yolları ve VİP terminal yanında, bağlantı yolları da yapılacak.
