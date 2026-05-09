İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" ne yönelik yürütülen soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.