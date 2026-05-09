CANLI YAYIN
Geri

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheliye adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen isimlerden Murat Cırık'a "ev hapsi" verilirken, 5 şüpheliye yurt dışı yasağı getirildi. Operasyon kapsamında gözaltındaki 22 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Giriş Tarihi:
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheliye adli kontrol kararı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
  • Soruşturmada Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddia ediliyor.
  • Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan Cullanmak serbest bırakılırken, 6 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.
  • Murat Cırık'a konutu terk etmeme, Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ve Hakan Cullanmak'a imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri verildi.
  • Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 şüpheli yurt dışında bulunuyor.

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheliye adli kontrol kararı-2

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheliye adli kontrol kararı-3

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti.

Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarılmıştı.

Bakanlık düğmeye bastı! Hantavirüs alarmı verilen gemideki 3 Türk vatandaşı yurda dönüyor
SONRAKİ HABER

Bakanlıktan Hantavirüs açıklaması

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler