CANLI YAYIN
Geri

Bakanlık düğmeye bastı! Hantavirüs alarmı verilen gemideki 3 Türk vatandaşı yurda dönüyor

Hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı, herhangi bir hastalık belirtisi göstermeseler de Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde yarın ülkeye getirilecek ve tedbir amaçlı karantinaya alınacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakanlık düğmeye bastı! Hantavirüs alarmı verilen gemideki 3 Türk vatandaşı yurda dönüyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisindeki 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
  • Vatandaşlarda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı uluslararası otoritelerle yürütülen takip sürecinde bildirildi.
  • Vatandaşlar Türkiye'ye ulaştıktan sonra karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve herhangi bir semptom ile hastalık bulgusu olmadığı bildirilen 3 Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini duyurdu.

Bakanlık düğmeye bastı! Hantavirüs alarmı verilen gemideki 3 Türk vatandaşı yurda dönüyor-2

Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs vakası görülen gemideki 3 Türk vatandaşı yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Dünya gündemini meşgul eden ve bünyesinde Hantavirüs vakaları saptanan uluslararası seyahat gemisindeki Türk vatandaşları için tahliye süreci başladı. Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan 3 vatandaşımızın durumunun ilk andan itibaren titizlikle takip edildiğini ve tahliye işleminin uluslararası otoritelerle eş güdümlü şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Bakanlık düğmeye bastı! Hantavirüs alarmı verilen gemideki 3 Türk vatandaşı yurda dönüyor-3

SEMPTOM YOK ÖNLEM ÜST SEVİYEDE

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, söz konusu 3 vatandaşımızda şu ana kadar virüse dair herhangi bir klinik bulguya veya hastalık semptomuna rastlanmadığı vurgulandı. Vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, halk sağlığını korumak adına tüm protokollerin harfiyen uygulanacağı ifade edildi.

Bakanlık düğmeye bastı! Hantavirüs alarmı verilen gemideki 3 Türk vatandaşı yurda dönüyor-4

HEMEN KARANTİNA BAŞLAYACAK

Yarın Türkiye'ye ulaştırılması beklenen vatandaşlarımız, ülkeye ayak bastıkları andan itibaren özel sağlık ekiplerince karşılanacak. Bakanlık, vatandaşların doğrudan karantina altına alınacağını ve gerekli tüm tıbbi süreçlerin Bakanlık uzmanları tarafından titizlikle yönetileceğini kaydetti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."

Bakanlık düğmeye bastı! Hantavirüs alarmı verilen gemideki 3 Türk vatandaşı yurda dönüyor-5

Bakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi: Gündem Gazze’de kalıcı barış
SONRAKİ HABER

Bakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler