Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve herhangi bir semptom ile hastalık bulgusu olmadığı bildirilen 3 Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini duyurdu.
Dünya gündemini meşgul eden ve bünyesinde Hantavirüs vakaları saptanan uluslararası seyahat gemisindeki Türk vatandaşları için tahliye süreci başladı. Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan 3 vatandaşımızın durumunun ilk andan itibaren titizlikle takip edildiğini ve tahliye işleminin uluslararası otoritelerle eş güdümlü şekilde yürütüldüğünü bildirdi.
SEMPTOM YOK ÖNLEM ÜST SEVİYEDE
Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, söz konusu 3 vatandaşımızda şu ana kadar virüse dair herhangi bir klinik bulguya veya hastalık semptomuna rastlanmadığı vurgulandı. Vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, halk sağlığını korumak adına tüm protokollerin harfiyen uygulanacağı ifade edildi.
HEMEN KARANTİNA BAŞLAYACAK
Yarın Türkiye'ye ulaştırılması beklenen vatandaşlarımız, ülkeye ayak bastıkları andan itibaren özel sağlık ekiplerince karşılanacak. Bakanlık, vatandaşların doğrudan karantina altına alınacağını ve gerekli tüm tıbbi süreçlerin Bakanlık uzmanları tarafından titizlikle yönetileceğini kaydetti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."