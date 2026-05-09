Fidan, İslam ülkeleri ve Filistin davasına destek veren devletlerin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyeti ağırlayan Fidan, Gazze'deki insani dramın son bulması için atılacak adımları değerlendirdi. Görüşmede özellikle insani yardımların ulaştırılması önündeki engellerin kaldırılması için yürütülen faaliyetler öncelikli başlık oldu.

"FİLİSTİN MESELESİ UNUTULMAMALI"

Bakan Fidan, bölgedeki savaşın Filistin halkının haklı davasını gölgelememesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin hem Gazze hem de Batı Şeria'da yaşanan felaketleri dünya kamuoyuna anlatmaya devam edeceğini belirten Fidan, İsrail'in bölgedeki varlığını artırarak yardımları engellemesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Filistin davasına destek veren tüm devletlerin, özellikle de İslam ülkelerinin daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade eden Hakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte öncü rolünü koruyacağının altını çizdi. Fidan ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den sürülmesini amaçlayan her türlü girişime karşı Türkiye'nin kararlı duruşunun süreceğini hatırlattı.

