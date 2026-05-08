"SUÇLAMALAR AĞABEYİM TALHA BOL'A YÖNELİK"

Tutuksuz sanık Ömer Faruk Bol da kendisine yöneltilen suçlamaların, ağabeyi firari Muhammet Talha Bol'a yönelik olduğunu savundu.

Bol, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Talha Bol'un örgütle bağını da bilmiyordum. Sadece benden istediği ufak tefek işleri abim olması ve kendisine borçlu olmam sebebiyle yaptım, beraatimi talep ediyorum." beyanında bulundu.

ZABIT KATİBİ YILMAZ TAHLİYE VE BERAAT İSTEDİ

Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Yılmaz, mahkemeden tahliyesini ve beraatini istedi. Diğer tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.

Ahmet Yılmaz'ın avukatı da müvekkilinin yaklaşık bir yıldır tutuklu ve zor durumda olduğunu belirterek tüm suçlardan beraatini talep etti.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, celse arasında dosyada adı geçen mağdurların dinlenilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Mayıs'a ertelendi.

EVRAKTA SAHTECİLİK İDDİANAMEDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade edildi.

İddianamede, Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirdiği, evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği ve dosyaların içini boşalttığı belirtildi.

Yılmaz'ın bu işlemleri, kendisine ait UYAP oturumunun yanı sıra birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı kaydedildi.

1190 YIL 5 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Ahmet Yılmaz'ın bu eylemleri nedeniyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Dosyadaki diğer 15 sanığın ise "rüşvet verme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik" suçuna zincirleme şekilde azmettirme ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması istendi.