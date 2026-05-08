Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifrelerle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne girerek soruşturma dosyalarında usulsüz işlem yaptığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı işlem yaptığı öne sürülen Yılmaz hakkında 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.
UYAP'A SAVCI ŞİFRELERİYLE GİRİP DOSYALARI KAPATTI İDDİASI
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı, önceki celsede esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak sanıklara savunmalarını yapmak üzere söz verdi.
SANIKLARDAN RÜŞVET SUÇLAMASINA RET
Tutuksuz sanık Halil Ziya Zaimoğlu, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Hakkında rüşvet suçundan cezalandırma talep edildiğini ancak suça dair somut bir delil bulunmadığını savunan Zaimoğlu, sanık Ahmet Yılmaz'ı da Muhammet Talha Bol'u da tanımadığını belirtti.
Zaimoğlu, Yılmaz'ın hakkındaki beyanlarını kabul etmediğini ifade ederek beraatini talep etti.
"DOLANDIRILDIM, MAĞDUR OLMAM GEREKİYOR"
Tutuksuz sanık Emrullah Doğanay ise kendisinin sanık değil, mağdur olması gerektiğini ileri sürdü.
Doğanay, savunmasında, "Talha Bol'un baro kaydına güvendim, dolandırıldım. FETÖ üyeleri yüzünden bir yıl hapis yattım. Beraatimi istiyorum." dedi.
"SUÇLAMALAR AĞABEYİM TALHA BOL'A YÖNELİK"
Tutuksuz sanık Ömer Faruk Bol da kendisine yöneltilen suçlamaların, ağabeyi firari Muhammet Talha Bol'a yönelik olduğunu savundu.
Bol, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Talha Bol'un örgütle bağını da bilmiyordum. Sadece benden istediği ufak tefek işleri abim olması ve kendisine borçlu olmam sebebiyle yaptım, beraatimi talep ediyorum." beyanında bulundu.
ZABIT KATİBİ YILMAZ TAHLİYE VE BERAAT İSTEDİ
Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Yılmaz, mahkemeden tahliyesini ve beraatini istedi. Diğer tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.
Ahmet Yılmaz'ın avukatı da müvekkilinin yaklaşık bir yıldır tutuklu ve zor durumda olduğunu belirterek tüm suçlardan beraatini talep etti.
MAHKEMEDEN ARA KARAR
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.
Mahkeme, celse arasında dosyada adı geçen mağdurların dinlenilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Mayıs'a ertelendi.
EVRAKTA SAHTECİLİK İDDİANAMEDE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade edildi.
İddianamede, Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirdiği, evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği ve dosyaların içini boşalttığı belirtildi.
Yılmaz'ın bu işlemleri, kendisine ait UYAP oturumunun yanı sıra birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı kaydedildi.
1190 YIL 5 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, Ahmet Yılmaz'ın bu eylemleri nedeniyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Dosyadaki diğer 15 sanığın ise "rüşvet verme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik" suçuna zincirleme şekilde azmettirme ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması istendi.