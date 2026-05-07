Rojin Kabaiş soruşturmasında yurt kararı: Soruşturma izni verildi
Rojin Kabaiş’in kaybolup 19 gün sonra Van Gölü’nde cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kabaiş'in kaldığı yurt yönetimi hakkında 'soruşturma izni' çıktığı açıklandı.
- Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan Rojin Kabaiş dosyasında, yurt yönetimi hakkında soruşturma izni verilmemesi kararına yapılan itiraz Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi.
- Van Barosu'nun yurtta ihmal bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuru sonucu Van Valiliği İl İdare Kurulu'nun soruşturma izni vermeme kararı kaldırıldı.
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolduğu bildirildi.
- Rojin Kabaiş'in cesedi 18 günlük aramanın ardından 15 Ekim 2024'te Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve annesi Aygül Kabaiş ile görüşme gerçekleştirdi.
Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş dosyasında dikkat çeken bir karar alındı. Van Barosu'nun, Rojin'in kaldığı yurtta ihmal bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuru kabul edildi.
SORUŞTURMA SÜRECİNDE YENİ KARAR
Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, yurt yönetimi hakkında 'soruşturma izni verilmemesi' yönündeki Van Valiliği İl İdare Kurulu kararına yapılan itirazın sonuçlandığını, dosyanın Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını açıkladı.
KRİTİK KABUL
Öte yandan süreçte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve annesi Aygül Kabaiş ile görüşme gerçekleştirdiği de belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Kabaiş, eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Van'da, 27 Eylül 2024'de kaybolduğu bildirildi. 18 günlük sürenin arama sonucunda Rojin Kabaiş'in cesedi, 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Ailesi, Rojin'in intihar ettiği veya suda boğulduğu iddialarını reddetti.