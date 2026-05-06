Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Bakan Gürlek aileyle görüştü, telefon Çin’e gönderilecek

Van Cumhuriyet Başsavcılığı olayın cinayet mi intihar mı olduğunu tespit etmek için soruşturma yürütüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı ayrıca incelediğini belirterek, "Rojin, hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz." dedi.

Olayın çözülmesi için devlet olarak her türlü imkanla çalışıldığını kaydeden Gürlek, ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışması için teknik imkan bulunması halinde değerlendirme yapılacağını belirtti.

Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, mesela Tunceli için özel bir ekip kurduk, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama biz teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz"

"Daire Başkanlığı'nda biz soruşturma yapmıyoruz, bunun altını çiziyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli, ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla irtibatta kalıyoruz, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz.

TÜM DELİLLER YENİDEN İNCELENECEK

Bakan Gürlek, tüm delillerin tekrar inceleneceğini ve daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini vurguladı.

Gürlek, dosyanın aydınlatılması için devletin üzerine düşeni yapacağını belirterek şöyle konuştu:

"Hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Rojin kardeşimiz hayatının baharında gencecik kızcağızken, tam olay belli değil cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu, savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabi bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."

"DEVLETİMİZE, ADALETE GÜVENİYORUZ"

Bakan Gürlek, kendi eşinin de Vanlı olduğunu ifade ederek aileyle yakından ilgilendi.

Gürlek, devletin yapabileceği ne varsa yerine getirileceğini vurguladı.

Baba Nizamettin Kabaiş de Bakan Gürlek'e kendilerine gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek için teşekkür etti.

Kabaiş, "Biz her zaman güveniyoruz, devletimize, size, adalete. Çok umutluyuz." dedi.

"KIZIM ÇOK MASUMDU"

Nizamettin Kabaiş, "Kızım çok masumdu" diyerek olayın faillerinin tespit edilmesini istedi.

Görüşmenin sonunda Bakan Gürlek, ailenin ve avukatların dikkat çektiği hususların ilgili daire tarafından titizlikle inceleneceğini söyledi.

Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Demirci de yer aldı.

ROJİN KABAİŞ OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, Van'da 27 Eylül 2024'te kayboldu.

Kabaiş'in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

İlk incelemede Rojin Kabaiş'in vücudunda kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı ve kemik kırığı bulunmadığı tespit edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca üzerinde çalışılan dosyalar arasında yer alan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili incelemeler devam ediyor.