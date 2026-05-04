Yozgat Yerköy Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Efendi Açıkgöz, küçük yaşlarında elektrikli cihazlara ilgi duydu.

Oyuncaklarını, evdeki küçük ev aletlerini açıp inceleyen Açıkgöz'ün evi dağıtıp annesini yorduğu zamanlar oldu. Yaptığı tasarımlar annesi tarafından 'zımbırtı' olarak adlandırılsa da Efendi Açıkgöz bununla yetinmeyerek tasarımlar projeler yaparak hayallerini çizime döktü ve cihazlarıyla somutlaştırdı.



PROJE ADIM ADIM BÜYÜDÜ



Efendi, Danışman Öğretmeni Duygu Çiftçi ile 13-14 Nisan 2026 tarihlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen 'GençTek Akran Öğrenme Modeli ve Genç Bilişim Ekosistemi' çalışmaları kapsamında 2. GençTek Zirvesi'ne katıldı.



Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet bölgelerinde şebeke bağımsız iletişim sağlayan ve ortam verilerini anlık aktaran 'Derman: İnsansız Afet Kurtarma Aracı' projesiyle 196 ülkenin katılacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



Efendi Açıkgöz, "Derman, şebeke olmadan depremzedelerle kendi Wi-Fi ağını oluşturarak tek tıkla iletişim kurmayı sağlıyor. Depremzedenin bulunduğu ortamın nem ve sıcaklık bilgilerini, etraftaki mesafe verilerini, ultrasonik sensörlerimizle ortam gaz seviyesini görebiliyoruz" dedi.

Yozgat ilini temsilen kurulan stantta 'Derman: İnsansız Afet Kurtarma Aracı' projesini sundu ve Türkiye genelinden yalnızca 25 öğrencinin sunum yapmaya hak kazandığı 'Sahne Senin' etkinliğinde yer aldı. Efendi ayrıca 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 'da düzenlenecek, 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda sunum yapmaya hak kazandı. Bu konferansa 196 ülkeden katılım bekleniyor.Efendi Açıkgöz, "" dedi.