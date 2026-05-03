Rumlarla Siyonistlerin Kıbrıs'taki Türkiye karşıtı ittifakının beyhude bir çaba olduğunu kaydeden Tahsin Ertuğruloğlu, "Şimdi birbirlerini keşfetmiş kardeşler gibiler ama Rum tarafı yakın gelecekte çok pişman olacak
" dedi.
Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre; KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail
arasında gelişen ittifakın adayı bir "ateş çemberine" dönüştürdüğünü belirterek, Türkiye'nin adaya gönderdiği 6 adet F-16 ve gelişmiş hava savunma sistemleriyle bu kirli planlara karşı en somut caydırıcılığın sağlandığını açıkladı.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasındaki Türkiye karşıtı ittifakın Rum tarafını yakın gelecekte pişman edeceğini belirtti. G
üney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) asla gerçekleşmeyecek hayalleri uğruna adayı ateş çemberi haline getirebilecek adımları Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) akılcı hamleleriyle önlendi.
Bu süreçte yaşananları değerlendiren KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Nasıl ki Siyonist düşüncede vadedilmiş topraklar diye bir saplantı var, megola ideacılar da büyük İskender'in imparatorluğunu tekrar kurma gibi bir rüya peşindeler. O yüzden şimdi birbirlerini keşfetmiş kardeşler gibiler ama eminim Rum tarafı bundan yakın gelecekte çok pişman olacak
" dedi.
'BAYRAM ETTİK'
GKRY'nin en gözde müttefikinin İsrail olduğunu ve Kıbrıs Adası'nın da vadedilmiş topraklardan sayıldığını belirten Bakan Ertuğruloğlu, İsrail'in "Kıbrıs'ı Türkiye'den kurtarmamız gerek. Türkiye tehdit" şeklinde ifadelerine dikkat çekti. Bölgede artan tansiyon üzerine geçtiğimiz ay KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik Türkiye'nin gönderdiği 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin adaya konuşlandırılmasına ilişkin de Bakan Ertuğruloğlu "Kıbrıs halkının heyecanını gördük, bayram ettik. Ana vatan bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını bir kez daha dünyaya gösterdi
" diye konuştu. STATÜ SORUNU
Bakan Ertuğruloğlu Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak da "İki kurucu eşit ortaktan ortaklığı bozan ödüllendirildi, Kıbrıs Türkü ise bugüne kadar cezalandırılmaya devam ediyor. Statülerde eşitsizlik var. Kıbrıs meselesi bir statü sorunudur.
Sorun eşitler arasında sürdürülen müzakerelerle çözülebilir. Eşitsizler arasında yapılan müzakerelerde eşitsizlerin neticede eşit olarak masadan kalkması mümkün değil
" ifadelerini kullandı.