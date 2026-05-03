KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan Rum-siyonist ittifakına sert tepki: Yakın gelecekte pişman olacaklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ile kurduğu stratejik iş birliğinin adayı ateş çemberine sürüklediğini belirterek Rum kesiminin bu "Siyonist" ittifaktan yakın gelecekte pişmanlık duyacağını söyledi. Türkiye'nin bölgedeki tansiyonu düşürmek ve güvenliği tesis etmek amacıyla adaya konuşlandırdığı 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin Kıbrıs Türk halkında bayram havası yarattığını ifade eden Ertuğruloğlu, Türkiye'nin caydırıcı gücünün Rumların yeni bir vahşet girişimini ve bölgedeki kirli projeleri engellediğini vurguladı.

  • KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasındaki Türkiye karşıtı ittifakın Rum tarafını yakın gelecekte pişman edeceğini belirtti.
  • Türkiye geçtiğimiz ay KKTC'nin güvenliğini artırmak amacıyla adaya 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri konuşlandırdı.
  • Ertuğruloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki caydırıcı gücünün Rumların Türklere karşı yeni bir maceraya atılmasını engellediğini söyledi.
  • GKRY, Türk F-16'larının adaya gelmesine yönelik şikayette bulunarak görüşlerinin alınmadığını ifade etti.
  • Ertuğruloğlu, Avrupa Parlamentosu başkanının EOKA terör örgütü üyelerini kahraman olarak nitelendirdiğini ve Rum öğrencilerin askeri üniformalarla EOKA andı tekrarladığı törenlerin yapıldığını aktardı.
Rumlarla Siyonistlerin Kıbrıs'taki Türkiye karşıtı ittifakının beyhude bir çaba olduğunu kaydeden Tahsin Ertuğruloğlu, "Şimdi birbirlerini keşfetmiş kardeşler gibiler ama Rum tarafı yakın gelecekte çok pişman olacak" dedi.

Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre; KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında gelişen ittifakın adayı bir "ateş çemberine" dönüştürdüğünü belirterek, Türkiye'nin adaya gönderdiği 6 adet F-16 ve gelişmiş hava savunma sistemleriyle bu kirli planlara karşı en somut caydırıcılığın sağlandığını açıkladı.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasındaki Türkiye karşıtı ittifakın Rum tarafını yakın gelecekte pişman edeceğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) asla gerçekleşmeyecek hayalleri uğruna adayı ateş çemberi haline getirebilecek adımları Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) akılcı hamleleriyle önlendi.


Bu süreçte yaşananları değerlendiren KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Nasıl ki Siyonist düşüncede vadedilmiş topraklar diye bir saplantı var, megola ideacılar da büyük İskender'in imparatorluğunu tekrar kurma gibi bir rüya peşindeler. O yüzden şimdi birbirlerini keşfetmiş kardeşler gibiler ama eminim Rum tarafı bundan yakın gelecekte çok pişman olacak" dedi.
'BAYRAM ETTİK'

GKRY'nin en gözde müttefikinin İsrail olduğunu ve Kıbrıs Adası'nın da vadedilmiş topraklardan sayıldığını belirten Bakan Ertuğruloğlu, İsrail'in "Kıbrıs'ı Türkiye'den kurtarmamız gerek. Türkiye tehdit" şeklinde ifadelerine dikkat çekti. Bölgede artan tansiyon üzerine geçtiğimiz ay KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik Türkiye'nin gönderdiği 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin adaya konuşlandırılmasına ilişkin de Bakan Ertuğruloğlu "Kıbrıs halkının heyecanını gördük, bayram ettik. Ana vatan bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını bir kez daha dünyaya gösterdi" diye konuştu.

STATÜ SORUNU

Bakan Ertuğruloğlu Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak da "İki kurucu eşit ortaktan ortaklığı bozan ödüllendirildi, Kıbrıs Türkü ise bugüne kadar cezalandırılmaya devam ediyor. Statülerde eşitsizlik var. Kıbrıs meselesi bir statü sorunudur.
Sorun eşitler arasında sürdürülen müzakerelerle çözülebilir. Eşitsizler arasında yapılan müzakerelerde eşitsizlerin neticede eşit olarak masadan kalkması mümkün değil" ifadelerini kullandı.
BAŞKA BİR DÜNYADA YAŞIYORLAR


Türkiye'nin üst teknolojiyi hem elektronik harp sistemlerini, hava savunma sistemlerini Kıbrıs'ın güvenliği için gönderdiğinin altını çizen Ertuğruloğlu, "Rumlar bundan duydukları rahatsızlığı çok üst düzeyde dile getirdi ve şikayet etti. Türk F-16'larının adaya gelmesine yönelik şikayetleri oldu. Kendilerinin görüşü alınmamış. Bunu söyleyecek kadar gerçeklerden kopuk bir bakış açıları var. Başka bir dünyada yaşıyorlar" diye konuştu.
TÜRKiYE'NiN CAYDIRICILIĞI VAHŞi PROJELERi FRENLiYOR


KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Adadaki İngiliz üslerinin geçen yıllar zarfında her bölgedeki çatışmada gerek İngilizler gerek Amerikanlar tarafından kullanılıyor. Bütün bunlar adayı bir hedef haline getirdi. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hiçbir savaşan ülkenin askeri hedefi durumunda bir ülke değil. Nedeni Türk Silahlı Kuvvetleri. Türkiye'nin adada sağladığı caydırıcı güç Rumların yeniden bir maceraya atılmasını Türklere karşı bir vahşeti tekrar gündeme getirmelerini engelliyor" şeklinde konuştu.


EOKA TERÖRÜNE METHİYELER


Siyonist düşüncenin Rum kesimindeki etkisinin Güney'deki halkı da rahatsız ettiğinin altını çizen Ertuğruloğlu, "Çünkü bunlar girdikleri yeri devralır. Sürekli sanki takdir edilmesi gereken bir şeymiş gibi bir terör örgütünü (EOKA) gündeme getirmeye başladılar. Avrupa Parlamentosu'nun başkanı geliyor ve bu EOKA katillerini kahraman diye niteliyor. Rum öğrenciler, askeri üniformalarla EOKA andını tekrarladıkları törenler yapılıyor" dedi.


