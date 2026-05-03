Uşak ve Afyonkarahisar’da etkili olan ani kar yağışı nedeniyle; Uşak-Afyon, Afyon-Sandıklı ve Afyon-Ankara devlet yolları 3 Mayıs 2026 saat 23.00 itibarıyla tır ve çekici araç geçişine kapatıldı. Diğer araçlar için ulaşımın açık olduğu bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Afyon-Uşak ve Ankara yollarında kar engeli! Trafik kısıtlaması başladı| Ekipler yolları tırlara kapattı
  • Uşak-Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar-Ankara güzergahlarında yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mayıs 2025 saat 23.00'ten itibaren tır ve çekici araçlara geçiş yasağı getirildi.
  • Karayolları Genel Müdürlüğü, buzlanma ve trafik kapanma riski nedeniyle ağır vasıta araçların geçişini durdurma kararı aldı.
  • Afyonkarahisar-Sandıklı Devlet yolu da tır ve çekici araçlara kapatılan güzergahlar arasında yer aldı.
  • Küçük araçların geçişine kontrollü şekilde izin verilmeye devam ediliyor.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları ekipleri ve karla mücadele araçlarının görevinin başında olduğunu açıkladı.

Ege ve İç Anadolu geçiş güzergahında beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağış ve buzlanma riski üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla kritik bir karar aldı.

Özellikle ağır vasıta sürücülerini ilgilendiren kısıtlama, gece yarısı itibarıyla devreye girdi.

TIR VE ÇEKİCİ ARAÇLARA YASAK GELDİ

Kar yağışının en yoğun hissedildiği Uşak-Afyonkarahisar ile Afyonkarahisar-Ankara arasındaki güzergahlarda tır ve çekici türü araçların ilerlemesine izin verilmiyor. Ekipler, bu araçların kayarak trafiği tamamen kapatma riskine karşı geçişleri durdurdu.

Küçük araçlar için ise ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 03.05.2026 saat 23.00 itibariyle tır ve çekici araçlara kapatılmış olup diğer araçlara açıktır. Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerekmektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.

