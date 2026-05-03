Ege ve İç Anadolu geçiş güzergahında beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağış ve buzlanma riski üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla kritik bir karar aldı.
Özellikle ağır vasıta sürücülerini ilgilendiren kısıtlama, gece yarısı itibarıyla devreye girdi.
TIR VE ÇEKİCİ ARAÇLARA YASAK GELDİ
Kar yağışının en yoğun hissedildiği Uşak-Afyonkarahisar ile Afyonkarahisar-Ankara arasındaki güzergahlarda tır ve çekici türü araçların ilerlemesine izin verilmiyor. Ekipler, bu araçların kayarak trafiği tamamen kapatma riskine karşı geçişleri durdurdu.
Küçük araçlar için ise ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 03.05.2026 saat 23.00 itibariyle tır ve çekici araçlara kapatılmış olup diğer araçlara açıktır. Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerekmektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.