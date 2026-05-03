Burger King Tarabya şubesinde bir hayırseverin parasını ödeyerek ısmarladığı yemek, ihtiyaç sahibi anne ve küçük kızına masada servis edilmeyerek paket yapılıp dışarı çıkmaları istendi.

Şube yöneticisi müşterilerin tepkisi üzerine 'Bizim kurallarımız var, öyle her geleni içeri alamayız' diyerek ayrımcı tutumu savundu.

Yemeği ısmarlayan müşteri ve restoranda bulunan diğer müşterilerin tepkisi üzerine yönetim geri adım atarak aileyi masaya oturttu.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırarak Burger King'e yönelik boykot çağrıları yapıldı.

Dünyaca ünlü fast-food devi Burger King'in Tarabya şubesinde, cüzdanı kabarık olmayan vatandaşı "insan" yerine koymayan aşağılık bir zihniyet ortaya çıktı. Bir hayırseverin parasını ödeyip ısmarladığı yemeği yemek isteyen anne ve küçük kıza, "Burası sizin yeriniz değil, paket yapıp dışarı çıkın" denilerek kapı gösterildi. "Kurallarımız var, herkesi içeri alamayız" diyen şube yöneticisinin kibri bardağı taşırırken mazlumu kapı dışarı eden bu zihniyet sosyal medyada boykot duvarına çarptı. Olayın fitili, kapıda gördüğü ihtiyaç sahibi bir anne ve kızına yemek ısmarlamak isteyen bir vatandaşın hareketiyle ateşlendi. Kendi yemeğiyle birlikte ailenin yemeğini de dijital ekrandan alan ve ücretini peşin ödeyen vatandaş, karşılaştığı manzara sonrası tepki gösterdi.

"POŞETİ ALIN VE GİDİN" TALİMATI Kendi yemeği tepside servis edilen ama , anne ve küçük kızın yemeğinin alelacele paket yapıldığını gören müşteri duruma müdahale etti. Neden masada servis yapılmadığını soran müşteriye, personel tarafından "Onlar restoranda yiyemez, sadece paket servis alabilirler" denildi. Restoran müdürünü çağırıldığında ise daha büyük bir küstahlıkla karşılaştı... KURALLARINIZ İNSANLIKTAN DEĞERLİ Mİ? Tepki üzerine restorana gelen şube yöneticisi, durumu düzeltmek yerine adeta yangına körükle gitti. Müşterilerin "Ben yiyebiliyorsam onlar neden yiyemiyor?" sorusuna, sert bir tonda "Bizim kurallarımız var, öyle her geleni içeri alamayız" yanıtını verdi. Küçük bir çocuğun gözleri önünde yapılan bu ayrımcılk, restorandaki diğer müşterilerin de isyan etmesiyle geri adım atılmasına neden oldu. Ancak yöneticinin özür dilemek yerine sergilediği kibirli tavır "pes" dedirtti. Restorandaki diğer müşterilerin de tepkisiyle geri adım atan yönetim, istemeye istemeye aileyi masaya oturttu.