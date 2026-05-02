CANLI YAYIN
Geri

Sahte diplomat Şerife Yılmaz'a 10 yıl hapis istemi! Ankara'da MİT ve NATO yalanı çöktü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini MİT mensubu, diplomat ve NATO temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları "iş halletme" vaadiyle dolandıran Şerife Yılmaz hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Ankara Emniyeti'nin teknik takibiyle yakalanan Yılmaz'ın, mağdurlardan MSB'deki onay işlemlerini hızlandırma bahanesiyle yüklü miktarda para topladığı ve telefonunda sahte "Devlet Övünç Madalyası Beratı" taşıdığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ankara'da Şerife Yılmaz isimli şüpheli, kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şerife Yılmaz hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
  • Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede sahte Devlet Övünç Madalyası Beratı, sahte tapu evrakları ve kendisini diplomat olarak tanıttığına dair WhatsApp mesajları bulundu.
  • Şüpheli, mağdurlardan birinden MSB'deki onay işlemlerini halledebileceğini söyleyerek iki seferde yüklü miktarda para aldı ve parayı geri ödemedi.
  • UYAP üzerinden yapılan sorgulamada şüphelinin benzer iddialarla birçok suç duyurusuna konu olduğu ve dolandırıcılığı meslek haline getirdiği tespit edildi.

Ankara'da lüks mekanları kendine mesken tutan ve üst düzey devlet yetkilileriyle irtibatlı olduğu yalanıyla güven kazanan "sahte diplomat" Şerife Yılmaz'ın kurduğu kirli tezgah, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz çalışmasıyla deşifre edildi.

Kendisini bazen bir MİT mensubu, bazen ise BM veya NATO temsilcisi olarak lanse eden şüphelinin, mağdurları sindirmek için "MİT'te üst düzey dayım var" yalanına sarıldığı ortaya çıktı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan hazırlanan iddianameyle, şüphelinin bu kirli yöntemleri nasıl bir "meslek" haline getirdiği gözler önüne serildi.

Şerife Yılmaz. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

MİT VE NATO YALANIYLA KİRLİ TUZAK

İddianameye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Yılmaz'ın sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, para aldığı kişileri, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek dolandırdığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

KENDİNİ DİPLOMAT OLARAK TANITTI

İddianamede yer alan müşteki beyanlarına göre şüpheli Yılmaz, Ankara'da bir kafede tanıştığı Ö.G'ye kendisini "diplomat" olarak tanıttı.

Ö.G. bir arkadaşının Milli Savunma Bakanlığında (MSB) onay beklediği bir işlemle alakalı bilgi alıp alamayacağını sorduğunu, Yılmaz'ın da telefon görüşmesi yaptıktan sonra onay işleminin yapıldığını, cuma akşam saati olduğu için onayın pazartesi günü mesai saati sisteme düşeceğini söylediğini aktardı.

MSB ile koordineli çalıştığını ve bekleyen onay işlemlerini halledebileceğini iddia eden Yılmaz'ın, bu yöntemle müştekiden iki seferde yüklü miktarda para aldığı belirlendi.

İşlemlerin gerçekleşmemesi üzerine şüphelendiğini belirten Ö.G. "Yaptığım araştırmalar neticesinde şüphelinin kendisini MİT mensubu, diplomat, üst düzey devlet görevlileriyle irtibatlı olduğunu tanıtarak birçok kişiyi dolandırdığını öğrendim. Kendisinden gönderdiğim paraları talep edince bana dayısının MİT'te üst düzey görevli olduğunu söyleyerek parayı vermemek için beni sindirmeye çalıştı. Halen kendisinden paramı alamadım." şeklinde beyanda bulundu.

TELEFONUNDAN ÇIKAN SAHTE BELGELER

İddianamede ifadesine yer verilen Yılmaz, müştekiyi tanıdığını, ifadesinde belirttiği gibi herhangi bir şey vadetmediğini öne sürerek, borç amaçlı para aldığını ve geri ödeyemediğini, kendisini de diplomat ya da herhangi bir kamu çalışanı olarak tanıtmadığını savundu.

Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise telefonunda kendi adına sahte olarak düzenlenmiş "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı" ve sahte tapu evrakları tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin WhatsApp yazışmalarında, kendisini MİT görevlisi, BM, NATO ve AB konularında tam yetkili diplomat olarak tanıttığına dair çok sayıda mesaj bulundu.

DOLANDIRICILIĞI MESLEK HALİNE GETİRMİŞ

Şüphelinin benzer yöntemlerle çok sayıda suç duyurusuna konu olduğu ve dolandırıcılığı "meslek haline getirdiği" belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüpheli hakkında UYAP üzerinden yapılan sorgulamalarda benzer iddialarla birçok suç duyurusunun bulunduğu, yine şüphelinin telefonunda yapılan incelemede kendisini MİT görevlisi BM, NATO, AB konularında tam yetkili diplomat olarak tanıttığına ve para talep ettiğine yönelik mesajlar tespit edilmiştir. Tüm dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde şüphelinin inkara yönelik ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ve müşteki beyanına itibar edildiği, bu suretle şüphelinin müştekiye kendisini diplomat olarak tanıtarak 'kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi' suretiyle dolandırıcılık suçundan kamu davası ikame etmeye yeterli delil bulunduğu anlaşılmaktadır."

İddianamede, Şerife Yılmaz'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul'da 3 Mayıs tarihinde bazı yollar kapanacak: Alternatif güzergahlar açıklandı
SONRAKİ HABER

Yarın Üsküdar’da bu yollar kapalı olacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler