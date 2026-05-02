Ankara'da Şerife Yılmaz isimli şüpheli, kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Ankara'da lüks mekanları kendine mesken tutan ve üst düzey devlet yetkilileriyle irtibatlı olduğu yalanıyla güven kazanan "sahte diplomat" Şerife Yılmaz'ın kurduğu kirli tezgah, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz çalışmasıyla deşifre edildi. Kendisini bazen bir MİT mensubu, bazen ise BM veya NATO temsilcisi olarak lanse eden şüphelinin, mağdurları sindirmek için "MİT'te üst düzey dayım var" yalanına sarıldığı ortaya çıktı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan hazırlanan iddianameyle, şüphelinin bu kirli yöntemleri nasıl bir "meslek" haline getirdiği gözler önüne serildi.

Şerife Yılmaz. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. MİT VE NATO YALANIYLA KİRLİ TUZAK İddianameye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Yılmaz'ın sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, para aldığı kişileri, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek dolandırdığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.